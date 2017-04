Bakan Zeybekci: "Rusya'dan Et Ithal Edebiliriz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ekonomik ilişkiler konusunda Rusya'dan bir heyetin görüşmeler gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geleceğini kaydetti. Bakan Zeybekci, Rusya'dan Türkiye'ye et ithalatının olabileceğinin de sinyalini verdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında Ankara'da gerçekleşen Çin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Zeybekci, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev'in bazı Rus tarım ürünlerinin Türkiye'ye gönderilmesinin sınırlanmasına ilişkin "Sırtımızdan bıçaklandık" ifadelerinin sorulması üzerine, "Referandumdan hemen sonra pazar günü Rusya'ya gittik. Tarım Bakanı yoktu orada. Bu ziyaretten önceki noktadan çok daha iyi noktadayız. Pazartesi, Rus tarafından bir bakan yardımcısı başkanlığında bir heyet tarım, ekonomi, ulaştırma ile ilgili bakanlıklardan üst düzey temsilcilerle beraber burada olacaklar. İki veya üç gün. Başbakan yardımcıları ile birlikte 10 Mayıs'a kadar bir araya gelerek, şu andaki olduğumuz noktadan çok daha iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz. Biz Türkiye olarak bugüne kadar Rusya'ya hiçbir yasak koymadık. Hiçbir Rus ürününe engelleme ile ilgili bir kararımız olmadı. Bizim Rusya'dan toplam 7 milyar dolar civarında enerji dışı ithalatımız var. Bunun 1.9 milyar doları tarım ürünleri. Oraya domates satamayan Rusya'ya yaş üzüm, diğer tarım ürünlerini satamayan ihracatçılarımız ve aynı zamanda da diğer ithal eden sektörlerimiz dolayısıyla bu siyaseten de bizim üzerimizde yoğun baskı oluşturan bir durum. Bu durum sürdürülebilir değil. Rusya'nın bize karşı koymuş olduğu yasaklarda son dönemde iki ülke liderinin siyasi anlamdaki çok pozitif bir diyalog yakalanmış olmasına da uygun değil. Gelmiş noktayı olumlu olarak görüyorum. Rus bakanın yaptığı açıklamada 'Sırtımızdan bıçaklandık' sözleri sanırım yanlış bir tercümedir" yanıtını verdi.



Rusya'ya ziyareti sırasında birçok konunun ele alındığını kaydeden Bakan Zeybekci, "Rusya ile Türkiye arasında yasaklama ile ilgili ne kadar konu varsa her biri konuşuldu" ifadelerini kullandı.



Bakan Zeybekci, Rusya'dan et ithalatının olabileceğini belirterek, "Türkiye olarak et ithal eden bir ülkeyiz, neden bunu Rusya'dan da almayalım? Kriterleri tutmak kaydıyla, sağlık ve diğer hassasiyetlerimiz konusunda da bunlar da olduktan sonra bizim için hiçbir mahsuru yok" dedi. İthal edilmesi öngörülen et miktarına ilişkin ise Zeybekci, "Çok değil. Kendisi aynı zamanda et ithalatçısı bir ülke orada bildiğimiz kadarıyla bize teknik anlamda ihracat yapabilme kalite kabiliyetine sahip bir veya iki firma var. Onların da kapasitesi düşük" şeklinde konuştu.



Domatese uygulanan ambargonun henüz kaldırılmadığını dile getiren Bakan Zeybekci, Türk şirketlerin Rusya'da sera kurmaya başladığını söyleyerek, "Böyle bir gelişme var. Bizim şirketlerimiz çok daha esnek çok daha aktif. Şu anda başladıklarını biliyorum ama rakamlar konusunda net bir bilgim yok. Rusya'da üretilen bir ürünse eğer bir Rusya'daki üretimi rahatsız edecek bir talep içinde değiliz" değerlendirmesinde bulundu.



Referandum sonrasında ekonomide uygulamaya konulacak reform paketleriyle ilgili de konuşan Zeyebekci, "Üretimin rahatlatılması, özel sektör üretiminin artması, artı ihracata dayalı bir büyüme modelinin, ihracat seferberliği ile belirgin hale getirilmesi, istihdam seferberliği, hepsi zaten birbirini kapsayan şeyler. Dünden itibaren bu çalışmalarımız için ilgili bakanlıklarla toplantı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz" dedi.



(Benan Özben - Mustafa Apaydın /İHA)