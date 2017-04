Bakan Zeybekci Polislerle Bir Araya Geldi

Denizli'de Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Çevik Kuvvet binasında polisleri ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, polislerle birlikte yemek yedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Çevik Kuvvet binasında polislerle bir araya geldi. Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında düzenlenen programa Bakan Zeybekci'nin yanı sıra Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Müftüsü Mehmet Aşık, emniyet müdürleri ve çok sayıda polis katıldı. Kur'an ve ilahilerin okunmasıyla başlayan programda polis ekipleri, kendilerini ziyarete gelen Bakan Zeybekci'yi çiçeklerle karşıladı.



Açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak için kendilerinden fedakarlık yapan polislere teşekkür ederek, "Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümünde başarı, fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla milletimizin sevgisini en üst seviyede kazanmanın haklı onurunu taşıyan Türk polisi, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyetin temel niteliklerine, devletin milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğüne, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü saldırı ve tehdidi, büyük bir başarı ile bertaraf etmiştir. Bunun en canlı, en somut ve en son örneği de 15 Temmuz'da gerçekleşmiştir. Ülkemizde huzur ve güvenliğini sağlanmasında kazanılan üstün başarı, milletimizin polisine olan haklı manevi güvenliğini bir kat daha arttırmıştır. Bu olumlu gelişme, mensuplarımızın demokratik hukuk kuralları çerçevesinde fedakarca görev yapmalarının yanı sıra, eğiteme ve modernizasyona verilen önem sayesinde gerçekleşmektedir" dedi.



Daha sonra bir konuşma yapan Vali Altıparmak, polis teşkilatının kuruluşunu kutladı.



"15 Temmuz'da milletle beraber bir destan yazdınız"



15 Temmuz'da milletle beraber polislerin bir kahramanlık destanı yazdığını belirten Bakan Zeybekci ise, polislere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Zeybekci, "Bizzat içinde yaşayan biri olarak da ben milletim adına, ülkem adına, vatanım adına, bayrağım adına ve gelecek nesiller adına sizlerin nezdinde ve sizlerin şahsında bütün kahraman polislerimizi minnetle, şükranla selamlamak istiyorum. Allah sizlerden razı olsun. 15 Temmuz'da bir kahramanlık destanı yazıldı. 15 Temmuz ihaneti sırasında bir yiğitlik destan yazıldı. Hem içimizdeki hainlere karşı, hem teşkilatın içindeki hainlere karşı, hem de bu ülkenin her türlü organlarının içindeki hainlere karşı bu millet, dünya demokrasi tarihine geçecek bir demokrasi zaferi, destanı, bir demokrasi devrimini ortaya koydu" diye konuştu.



"Siz milletin ateşe uzanan elisiniz"



Zeybekci, "Siz bu ülkenin her şeyisiniz. Çünkü siz kanunları koruyucusunuz. Bu milletin anayasal kurumları ve bu milletin iradesi TBMM'nin çıkardığı kanunları, onların uygulayıcısı olan anayasal kurumların size tevdi ettiği görevleri koruyucusunuz. Yani siz bu milletin ateşe uzanan elisiniz. Siz bu milletin geleceğe uzanan elisiniz. Siz bu ülkenin geleceğini, bu milletin geleceğini ve bu milletin gelecek nesillerini gelecek çağlara taşıyacak olan taşıyıcılarsınız. Bu görevlerinizde ben sizlere başarılar diliyorum. Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah 172'inci kuruluş yıldönümü, Türkiye'nin muhteşem geleceğinin başlangıcı olsun" dedi. - DENİZLİ