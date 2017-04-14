Bakan Zeybekci: "Pkk'yla Pazarlık Yok, Görüşme Yok, Hesap Sorma Var"

Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneğinin (AYSİAD) kuruluş yıldönümünde düzenlediğin ödül törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Artık PKK'yla görüşme, pazarlık yok, sadece hesap sormak var, hesap görülecek" dedi.



AYSİAD tarafından geleneksel olarak düzenlenen AYSİAD'ın 13. Kuruluş yıl dönümü ve Merkezefendi Belediyesi'nin 'En Güzel Türkçe İsimli İşyeri, İş hayatı Girişimcilik, Türk Kültürüne Hizmet, Denizli'ye Hizmet' kapsamında kapsamındaki ödülleri, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla sahiplerini buldu.



Bir otelde düzenlenen ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve davetliler katıldı.



Kürsüde katılımcılara seslenen Bakan Zeybekci, Türkiye'yi gerileten hastalıkların sebebinin koalisyonlar olduğunu belirtti. Bu hastalığın en güçlü olunduğu bir dönemde bile türediğini kaydeden Zeybekci, "En güçlü olduğumuz anda bile, bu hastalığı Haziran 2015 yılında depreştirmediler mi? 2015 yılının 7 Haziran'ında, yine bütün bu kurguların sahipleri, bölücü terör örgütünün partisini Türkiye'de boyalayıp, kınalayıp, 'Türkiye Partisi' ile satıp, 'Demokrasiye bağlı kalacağız, TBMM'de siyaset yapacağız, bölücülük yapmayacağız, anayasadan ayrılmayacağız' sözlerini verdikten sonra, benim ülkemin 'saf' sosyalistleri ve birçok yerdeki liberal görüşlü arkadaşımız dahil olmak üzere, yüzde 13.5 oy verdi. 80 tane milletvekili verdi. Yine aynı tuzak, 1991'deki gibi. Bu milletin aklına çeldiler. Bu milletin akılını karıştırdılar ve tek başına olan iktidarı indirmediler mi? Yine aynı hastalıkla yapmadılar mı, yine aynı tuzakla yapmadılar mı? Peki onu yaptıklarında ne oldu, Türkiye'de parlamentoda siyaset mi yaptılar. 7 Haziran seçimleri oldu. Haziran sonunda onların milletvekilleri yemin etti. Temmuz'un başında çukur siyasetiyle, bu ülkeyi kan gölüne çevirmediler mi, çevirdiler. Çünkü aynı tuzakların sahibi onlara öğrettiler" dedi.



"Görüşme yok, hesap sorma var"



Türkiye'ye karşı olunmasının asıl hikayesinin başka olduğunu aktaran Zeybekci, "Asıl hikaye Türkiye'nin şehit kanlarıyla sulanmış olan bir bölümünü ve dediler ki, 'bakın biz Irak'ın bir bölümünü, Suriye'nin kuzeyinden operasyona başladık, siz de içerden devam edeceksiniz, Türkiye'nin bir bölümünü koparacağız'. Bu millet onlara gerekli cevabı verdi. Güvenlik güçleri onları, kazdıkları çukurlara gömdü ve gömmeye devam ediyor. Artık bunun dönüşü yoktur. artık pazarlık yoktur, artık görüşme yoktur, bundan sonra sadece ve sadece hesap görme olacaktır. Terör örgütü ile sadece hesaplaşılacaktır. Onların da hesabı görülecektir" diye konuştu.



"İnsansız hava araçlarının teknolojilerine sahip olacak beş ülkeden bir olacağız"



Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirten Zeybekci, onu sadece namerde değil, merde bile muhtaç duruma getirmeme hedefinde olduklarını söyledi. Türkiye'nin insansız hava araçlarını üretmeden önce gerekli bilginin verilmediğini belirten Zeybekci, "Çünkü bizleri öyle bir kurguya getirdiler ki, terörist takip edeceğim, insansız hava aracı verin bin bir nazla veriyor. İnsansız hava aracının kontrolü de onlarda, bütün bilgi de onlara akıyor ve gördükten sonra bazılarını sana veriyor. Ama şimdi geldiğimiz noktada, artık Türkiye kendi insansız hava aracını yapıyor. Havada 24 saat kalıyor ve özellikle Türk insansız hava araçlarında, yine yüzde yüz Türk mühendislerinin yaptıkları o silahlar da takıldıktan sonra bu anlamda, dünyada bu teknolojiye sahip beş ülkeden biriyiz. Kimseye söylemiyoruz, kimseye hesap vermek zorunda değiliz ve kimseye bilgi vermek zorunda değiliz. Nerde bu ülkeye, bu vatana, bu bayrağa kast eden varsa kabus gibi, 24 saat onların başında bekliyor. Yakıtı biterken, başkası geliyor. burnunu çıkardığında ise aslanlarımız onları burnunda vuruyor. İşte güçlü ülke olmak budur, bunlara sahip olabilmektir" diye kaydetti.



Konuşmalarının ardından Bakan Zeybekci, ödül almaya hak kazananlara ödüllerine verdi. - DENİZLİ