Bakan Zeybekci Oyunu Kullandı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, halk oylamasıyla ilgili "Sonuç ne çıkarsa çıksın inşallah Türkiye'nin her yerinde, 780 bin metrekarede huzur, birlik, beraberlik ve kardeşlik kazansın." dedi.



Bakan Zeybekci, oğlu Atilla Zeybekci'nin kullandığı özel aracıyla eşi Ayşen ve kızı Fatma Zeybekci ile Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine geldi. Zeybekci ve ailesi 1177 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Zeybekci, 16 Nisan'ın, Türkiye ve Türk demokrasisi için önemli bir gün olduğunu söyledi.



Kazasız ve belasız bir kampanya dönemi geçirdiklerini ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:



"İnşallah seçim günü de güzel geçer diye temenni ediyorum. Güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Sonuç ne çıkarsa çıksın, inşallah Türkiye'nin her yerinde, 780 bin metrekarede huzur, birlik ve beraberlik, kardeşlik kazansın. Türkiye artık şöyle sağına soluna ve ardına bakmadan koşarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği o muasır medeniyet hedefine doğru durmaksızın yoluna devam etsin istiyoruz. Kampanya döneminde son derece medeni bir dönem geçirdik. Sonuçları itibariyle de siyasi partiler anlamında da bu şekilde bir kabul olacaktır. Milletim için, memleketim için, ülkem için ve gelecek nesiller için en iyisi, en hayırlısı neyse o olsun diliyorum, inşallah da öyle olacak."



Sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Zeybekci, oylarını kullanmak için sıra bekleyen vatandaşlara sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.