Bakan Zeybekci Önümüzdeki 10 Yılda Türkiye Enerji Üretimini 2 Katına Çıkarmak Zorunda

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,



'Sadece önümüzdeki 10 yılda Türkiye enerji üretimini 2 katına çıkarmak zorunda. Geçtiğimiz 10 yıl içinde biz 2 katına çıkardık bunu hatta 2 katından fazla çıkardık, 32 bin megawattan, 78 bin megawatta çıktı. 'Önümüzdeki 10 yıl içinde bunu ikiye bir daha katlayacağız, katlamak zorundayız çünkü Türkiye'nin ekonomik büyümesinin gerekliliği bu. 200 milyar doların üzerinde önümüzdeki 10 yılda Türkiye enerji alanında yatırım yapacak. Bunun 50-60 milyar doları yenilenebilir enerji alanlarında olacak.



Şu anda taşımacılarımıza tahsil edilen 30 bin adet tek tip, 700 tane de çok girişli geçiş izni yetersiz. Bunu çok küçük bir gayret ile 30 bini, 35 bine çıkarırsak, 700'ü de bin- bin 500'lere çıkarırsak Türkiye olarak böyle bir problemden kurtulmuş oluruz.



Fransa DışTicaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Bakanı Matthias Felk 'Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız şirketleri 100 bin istihdam yaratmakta. Bu zenginliği yaratarak iki tarafa da fayda sağlıyor. Fransa olarak Türk yatırımlarını kendi ülkemizde ağırlamak istiyoruz, özellikle istihdam yaratan sektörlerde. Fransa'da bu konularla ilgili reformlar gerçekleştiriliyor.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Fransa DışTicaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Bakanı Matthias Felk, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Zeybekci, 'Türkiye AB ile ekonomik anlamda çok başarılı bir entegrasyona doğru gidiyor. Bugün ihracatın yüzde 49.5'unu AB'ye yapıyor, ithalatın yüzde 41-42'sini AB'den yapıyor. Türkiye, son 10 yılda 175.5 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 75'ini AB'den alıyor. AB'de bu figürlerin içinde, Fransa toplam ticaret hacmimizde 6. sırada. Doğrudan yabancı sermaye girişinde de Fransa'nın Türkiye'deki payı 10. sırada. Fransa ve Türkiye tarihi ilişkilerimizde, ekonomik büyüklüklerimiz için bunun çok daha gelişebileceğine inanıyorum dedi.



ENERJİ YATIRIMLARI



NÜKLEER SANTRALLER



Zeybekci, 'Türkiye bu arada Mersin ve Sinop nükleer santralleri konusunda da çok hızlı bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyor. 2023 cumhuriyetimizin 100. yılında Bu nükleer santrallerin de hayata geçmesini istiyoruz. Bunlardan Sinop, Fransa-Türkiye açısında farklı anlam ifade ediyor. Türkiye bu hedeflere ulaşabilmek için şu anda dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdi diye konuştu.



Zeybekci, Yatım teşvikinin zor iklimin yaşandığı 2016'da hayata geçirdiklerini belirterek, bu yatırım teşvik sisteminin dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olduğunu söyledi.



İKİ ÜLKENİN KARŞILIKLI YATIRIMLARI



Bakan Zeybekci, 'Türkiye'de Fransız yatırımlarının toplamı 6.8 milyar dolar seviyesinde ve bin 430 tane Fransız şirketi var. Türkiye'nin de Fransa da 53 adet yatırımı var, bu da yaklaşık olarak 800 milyon dolar civarında. dedi.



FRANSA İLE EKONOMİK İLİŞKİLER



Bakan Zeybekci, Türk müteahhitlik şirketlerinin başarılarında söz ederek şunları kaydetti



'Bu alanı Türk-Fransız şirketleri için gerek Türkiye'de, gerek Fransa'da gerekse üçüncü ülkelerde çok önemli bir işbirliği fırsatı alanı olarak görüyorum. Sınırlamalar, kısıtlamalar, yasaklar her iki ülke anlamında bunun kazananı olmaz. Bunun mutlak ve mutlak kaybedeni olur. Birisi az kaybeder, diğeri daha fazla kaybeder. Ama kısıtlamaların, yasaklamaların olmadığı, engellerin olmadığı ticaret ortamında her iki tarafta kazanır. Bazı kısıtlamalarımız var. Fransa ile ticaret hacmimizin artmasıyla doğru orantılı bir şekilde taşımacılık kotalarımızın da artması gerekiyor. Şu anda taşımacılarımıza tahsil edilen 30 bin adet tek tip, 700 tane de çok girişli geçiş izni yetersiz. Bunu çok küçük bir gayret ile 30 bini, 35 bine çıkarırsak, 700'ü de bin-bin 500'lere çıkarırsak Türkiye olarak böyle bir problemden kurtulmuş oluruz. Turizm ve sağlık turizminin ilki ülke arasında çok önemli bir fırsat alanı olarak görüyorum. Ortak sağlık turizmi projeleriyle iki tarafında şirketlerinin çok önemli bir şekilde başarılar elde edebileceğine inanıyorum. Çünkü Türkiye bölge coğrafyasının orta yerinde turizm de ve sağlık turizmin de dünyada çok önemli özelliklere sahip olan bir ülke. Fransa da turizmde son derece başarılı. Ama biz şu anda turizm anlamında dünyada 6., Avrupa'da 4. Ziyaret edilecek ülkeyiz.



'BU ZOR ORTAMA RAĞMEN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ORTAKLIK ÖNEMLİ



Fransa Dış Ticaret, Turizm ve Yurtdışında Yaşayan Fransızlardan Sorumlu Devlet Bakanı Matthias Fekl, yılın başında Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarını dikkat çekerek şunları söyledi Fransa her zaman için Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdi ve bizler terör saldırılarının kurbanı olduk. Fransa'nın Türk halkı ile dayanışmasının tekrar altını çizmek istiyorum. Bu barbar saldırıların etkisinde kaldınız ve Fransa olarak yine, değerlerimize, insan haklarına, özgürlüklere ve özellikle de ifade ve basın özgürlüğüne önem veriyoruz. Bu zor ortama rağmen iki ülke arasındaki ortaklık önemli. Bu, küresel bir ortaklıktır. Fransız şirketleri Türk ortakları ile birçok alanda, stratejik alanlara yatırım yaptılar. Bütün bu işbirlikleri iki ülkenin güçlenmesine katkı sağlamakta ve çok sayıda istihdam yaratmakta. Çünkü Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız şirketleri 100 bin istihdam yaratmakta. Bu zenginliği yaratarak iki tarafa da fayda sağlıyor. Fransa olarak Türk yatırımlarını kendi ülkemizde ağırlamak istiyoruz, özellikle istihdam yaratan sektörlerde. Fransa'da bu konularla ilgili reformlar gerçekleştiriliyor.



TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFLERİ



Matthias Fekl, Türkiye ve Fransa arasında 14 milyar AVRO'luk bir ticaret hacmi olduğunu belirtti. Felk, Türkiye'nin 2023 hedeflerine dikkat çekerek, Türkiye-Fransa JETCO'su ile beraber şirketlerimizde harekete geçerek, modern Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyorlar. Gıda sanayinde, hızlı tren alanında ya da uzay alanında. JETCO toplantıları aynı zamanda ekonomik diyaloğu daha da dinamikleştirip, ivme kazandıracak. İki ülke arasında potansiyele tam olarak ulaşmadık, ilişkilerimizi geliştirmeli, yatırımlarımızın gelişmesini sağlamalıyız diye konuştu.