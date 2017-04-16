Bakan Zeybekci'nin Sandığından 'Hayır' Çıktı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oy kullandığı Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki sandıktan 285 hayır, 83 evet oyu çıktı.

ZEYBEKÇİ'NİN SANDIĞINDAN "HAYIR" ÇIKTI

Denizli'de referandum la ilgili oy sayım işlemleri sürerken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin oy kullandığı Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1177 Nolu sandıkta, hayır oyları önde çıktı. 409 seçmenin bulunduğu sandıkta 375 kişi sandığa gitti, 285 hayır, 83 evet oyu çıktı, 7 oy ise geçersiz sayıldı.