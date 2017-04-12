Bakan Zeybekci: Milletin Kararından Başka Karar Tanımayız (2)

'KOALİSYON RİSKİNİN ÜZERİNE BETON, ARKASINA DA KEZZAP DÖKMELİ'



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'deki programları kapsamında Makine Sanayici İşadamları Derneği'nin (MAKSİAD) tanıtım toplantısına katıldı. Anemon Otel'deki toplantıda Bakan Zeybekci'nin yanı sıra Vali Ahmet Altıparmak, Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve çok sayıda işadamı yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Zeybekci, Türkiye'nin yatırım atağına geçmesi ve ışık hızı ile ilerlemesi gerektiğini söyledi. Bakan Zeybekci, Türkiye'nin teknoloji ihracatının, toplam ihracat içindeki payının yüzde 4'lerin altında olduğunu belirtti. Türkiye'nin koalisyonlarla tuzaklara düşürüldüğünü ifade eden bakan Zeybekci, "AK Parti iktidarını 7 Haziran 2015'te bitirdiler. Koalisyon muhabbetlerini de hatırlıyorsunuzdur, ne olacak ne bitecek diye. Bereket bu aziz millet müdahale etti meseleye. Çünkü acıları daha yeniydi, korkunç acılarla, korkunç maliyetlerle. Ama o risk hala orada duruyor. O risk orada durduğu sürece, onu zinhar kapatıp üzerine beton döküp arkasına da kezzap dökmediğiniz sürece aynı tuzağı hep kullanmak isteyecekler bu ülkede" dedi.



'ŞEHRİNİZE SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM'



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şirketinin daha önce ilk binde yer aldığını, şimdi ise ilk 5 binde bile olmadığını belirterek, hakkında yapılan bazı dedikodulara cevap verdi. Siyasete girmeden önce vergi rekortmeni olduğunu hatırlatan Zeybekci, "Ben de sizin gibi biriyim, benim de işim gücüm var, buraya gelirken soysuzun biri yazmış, 'Yırtık donlu Nihat, e hırsızlık olmasaydı' diye, biliyorum benim çocuklarımın üzerine bunu söyleyecekler. 2002 yılında benim şirketlerimin biri Türkiye'nin ilk binindeydi, 932'nciydi, şimdi 5 binde bile yok. Allaha hamdolsun bu şehre hizmet etmek için bunları hepsini yaptım, ama yalnız bırakmayın arkadaşlar, bu şehre bu kadar hizmet destanları yazan birileri olarak sizden şehrinize sahip çıkmanızı istiyorum. Yana çekilmeyin, benim ne zorum var ya, benim başıma geleceğini biliyorum, bu soysuzlar benim çocuklarıma diyecekler ki, 'Bunların babası zamanında belediye başkanıydı, bakandı, gördün mü ondan bunlar deyip' onlar masum çocuklar ya, hepimizin çocukları kadar da babalarının analarının ailelerinin işlerini devam ettirme hakları var" diye konuştu.



Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT / DENİZLİ,