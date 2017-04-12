Bakan Zeybekci: Milletin Kararından Başka Karar Tanımayız

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'ne gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu milletin takdiri ne olursa olsun, öpülüp, başa konması gereken karar olur. Milletin kararından başka bir karar asla tanımayız" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışmaları kapsamında Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde halkla buluştu. Meydanda toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Zeybekci, 16 Nisan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün hastalıklarından kurtulduğu, bütün belalarından kurtulduğu yeni bir bayramın olduğu gün olacağını söyledi. Milletin kararından başka karar tanımayacaklarını belirten Bakan Zeybekci, "Biz, birileri gibi bu millet evet derse onları denize dökeriz diyen edepsizlerden olmadık. Aklımızdan dahi böyle bir şey geçmedi. Çünkü bu milletin takdiri ne olursa olsun, bizim için o karar öpülüp başa konması gereken karar olur. Milletin kararından başka bir karar asla tanımayız. Milletin kararı bizim için Allah'ın emrinden sonra en kutsal karardır. Milletin kararı da 16 Nisan'da bağımsız Türkiye olacaktır. Birilerinin sömürmediği, paçasından çekmediği, birilerinin hırsızlık yapmadığı Türkiye'ye var mıyız? 16 Nisan'da her şey güzel olacak" dedi.



Bakan Zeybekci, 16 Nisan'ın siyasete iyi geleceğini ifade ederek, "16 Nisan'dan sonra Türkiye'de siyaset uzlaşmaya dönecek. Siyaset, 'mevzu bahis vatansa, bayraksa, milletse, devletse gerisi teferruattır' diyebilen anlayışına dönecek. Artık Türkiye'de siyaset 'yüzde 23 aldım ben başarılıyım', diyenlerin o dar at gözlü bakışından kurtulacak. 16 Nisan CHP için de iyi olacak. CHP içinde artık iktidar ümidi olan muhalefet anlayışı olacak. 16 Nisan'da CHP'yi dar siyasetten kurtaracağız. CHP'yi bu ülkenin iktidar ümidi olan milletin gönlüne girerek iktidar olabileceğine inanan bir muhalefet partisi haline siz getireceksiniz. Bu ülkenin geleceği için evet dediğinizde, bu ülkede siyaset milli bir hale gelecek. Türkiye'nin siyasi geleceği için CHP'yi, Türkiye'nin iktidar ümidi olan bir parti haline getireceğiz. Yüzde 50'yi talep eden, almak zorunda olan CHP, Türkiye'nin yüzde 60'ını yüzde 70'ini kucaklamak zorunda. Yani, Türkiye'nin partisi olmak zorunda yüzde 23, yüzde 25'e mahkum olan, onunla kendini avutan biir parti asla olmayacak. CHP'li kardeşlerimiz de Türkiye'nin geleceği için evet diyecek" diye konuştu.



- Denizli