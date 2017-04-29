Bakan Zeybekci: Kabine Değişikliği Sağlık İşaretidir (2)
ÇAMELİ'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli'de referandumda yüzde 70.3'le evet oylarının önde çıktığı Çameli İlçesine teşekkür ziyareti yaptı.
ÇAMELİ'YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli'de referandumda yüzde 70.3'le evet oylarının önde çıktığı Çameli İlçesine teşekkür ziyareti yaptı. Bakan Zeybekci, Çameli Belediyesi önünde vatandaşlar tarafından karşılandı. Zeybekci'ye, Vali Ahmet Altıparmak ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de eşlik etti. Bakan Zeybekci, "Sizlere memleketim adına, milletim adına, gelecek nesiller adına teşekkür etmeye geldim. 13 yıldır aktif siyasetteyim, Çameli'nin bugüne kadar, bir duruşu var. Çameli'nin kendine has, yani öyle duruma göre vaziyet alma yoktur. Çameli inandığı, sevdiği bir davanın arkasında çınar gibi, çam gibi, kaya gibi, dağlar gibi durmasını bilen bir ilçemiz. Şimdi bırakın bunun bir tadını çıkaralım. Çameli-Fethiye yolunun projesi bitti, inşallah bu sene içerisinde ihalesini yapabilirsek çok güzel olur. Fethiye yolu bittiği zaman Çameli, kurak bir ovaya su gelmiş gibi olacak. Fethiye'den başlayan yol, Çameli, Denizli Pamukkale güzergahını bir birine bağlayacak" dedi.
"AVRUPA'DA İSLAMAFOBİ MODASI BAŞLADI"
Referandum sürecinde Avrupa'yla yaşanan sıkıntılara değinen Zeybekci, Avrupa'da ırkçı bir tutumun yükselişe geçtiğini belirterek, "Referandum sürecinde yedi cihan bir araya geldi. Topyekun Türkiye'ye saldırıyor. Avrupa'sından tutun da dünyanın birçok yerinde hedef Türkiye'ydi. Maalesef dünyada şöyle bir gelişme var; Avrupa'da özellikle bu hastalık çok çıkıyor. Irkçılıkla ilgili bir hastalık depreşti. Bu ırkçılık yanına da İslamafobi dedikleri İslam'a karşı bir hareket ve bir moda başladı. İslamafobi dendiğinde bu coğrafya dendiğinde akla ilk gelen, bu çadırın tek bir direği var o da Türkiye. Türkiye'ye saldırmak, Türkiye'ye saldırarak siyaseten prim yapmak seçimlerde bunu malzeme olarak kullanmakta moda haline geldi. Dileriz ve temenni ederiz ki Avrupa bu hastalıktan bir an önce kurtulur. Çünkü ırkçı partilerin Türkiye karşıtı bu söylemeleri ardından normal partileri de etkiliyor. Onlarda Türkiye'ye karşı tavır almak ya da Türkiye'ye karşı sövmek, negatif şeyler söylemek moda haline geldi" diye konuştu.
"İLİŞKİLER NORMALLEŞMEYE BAŞLADI"
Referandumun sona ermesinin ardından Avrupa'yla ilişkilerin normalleşmeye başladığını, Türkiye'nin hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu belirten Zeybekci, "Dün Avrupa Parlamentosu farklı bir şey söylerken, Avrupa Birliği dışişleri bakanları, 28 ülkenin 27 tanesi dedi ki 'Türkiye'yle tam üyelik görüşmelerine devam edeceğiz.' Durmak yok yola devam. Onların da çark etmesine müsaade etmek lazım. Bu iklim güzelleşecek. Türkiye'nin hedefinde Avrupa Birliğine tam üyelik var. Tam üyelik olmasa bile o standartları tutturmak var. Türkiye Avrupa birliğinin kapısında tam benim yaşım kadar bekliyor. 55 senedir bekliyor. 55 yıldan beri biz Avrupa Birliği'yle flört ediyoruz. Tam üyelik için ilk başvuru Turgut Özal zamanında yapıldı. Görüşmelerin başlaması AK Parti dönemine denk geldi. Şimdi de 'Görüşmeleri askıya alalım', 'Türkiye'yi incelemeye alalım' diyorlar. Geç bunları geç. Türkiye olarak dünyada kimseden demokrasi dersi alacak değiliz. Bu millet bir demokrasi destanı yazdı 15 Temmuz'da. Demokrasisine sahip çıktı. Devletine ve ülkesinin her türlü özelliğine kendi haysiyetine ve onuruna sahip çıktı. Onlar kendilerini bizim yerimize bir koysunlar. 15 Temmuz orada olsaydı ne olurdu. İnanın yerle bir olurlardı. Biz onların bizi anlamakta zorlanmalarını anlıyoruz. Onun için biz bunları hep bir kenara bırakacağız. Bu referandum dönemi bittiği için birilerinin yalan furyası dönemi de bitti. Yakında kendileri başka dertlerin peşine düşerler" dedi.
AK Parti'nin 21 Mayıs'ta yapacağı kongreyi de değerlendiren Zeybekci, "Cumhurbaşkanımız 21 Mayıs günü yapılacak olan kongreyle kurucusu olduğu AK Parti'nin de başına inşallah Genel Başkan olarak oylanarak, kongrenin de kabulüyle genel başkan olacak. AK Parti'nin Genel Başkanı olmak demek, Türkiye'de adaletle yönetim demek. 80 milyonluk halkın tamamına hizmet etmek, kültür coğrafyası dediğimiz bizden medet bekleyenlere el uzatmanın önünde engel olmadığını da hep birlikte göreceğiz. Artık bu dönemde hep birlikte tekrar kenetlendiğimiz yeniden Türkiye'nin coştuğu, yeniden Türkiye'nin yayından fırlamış ok gibi büyüdüğü kalkındığı, ihracatını artırdığı, işsizlikle mücadele ettiği, altyapı üstyapı Türkiye'nin baştan aşağı şantiye ve imar edildiği bir dönem yaşayacağız" diye konuştu.
Çameli ziyareti esnasında Zeybekci, vatandaşların Çameli-Acıpayam yolu üzerindeki Aliveren Mahallesi'nin yolu ile ilgili taleplerini dile getirmesi üzerine, Karayolları Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile telefonla görüşerek, müteahhidin gitmeden yolun yapımı için talimat verdi.
Çameli ziyaretinin ardından kent merkezine dönen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin tanınmış işadamlarından Abdülkadir Uslu'nun kızı Nurçin Aksu ve Ali İpek'in oğlu Tuna İpek'in nikah törenlerine katıldı. Nikah şahitliği yapan Bakan Zeybekci, genç çifte mutluluklar diledi.