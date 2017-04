Bakan Zeybekci: Kabine Değişikliği Sağlık İşaretidir

DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum sonrası kabine değişikliğinin normal olduğunu, parti yönetimi ve kabine değişikliklerinin sağlık işareti olduğunu söyledi.



Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi'nin Başaranlar Mermer'de düzenlediği Mermer Sektör Kurulu Toplantısı'na Ekonomi Bakanı Nihat Zeyekci de katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı kararları isabetli bulduklarını, arkasında olduklarını söyledi. Zeybekci, "Merkez Bankası'nın son dönemdeki tüm uygulamalarının arkasındayız. Son dönemdeki gerek faiz artışları, gerek faiz uygulamalarıyla ilgili genel itibariyle faizin alt ve üst bandını sabit bırakması, borç verme faizlerinde 50 baz puanlık bir artışa gitmesiyle ilgili de uygulamaların arkasındayız. Bunları da isabetli buluyoruz. Diğer taraftan enflasyon beklentisiyle ilgili de şu andaki öngörülerini yukarıya doğru revize edilmiş haliyle değil, önceki haliyle gerçekleşir. İnşallah onları yakalarız" dedi.



"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NORMALDİR"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, basın mensuplarının soruları üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üye olması, Bakanlar Kurulu ve parti yönetiminde değişiklik yapılmasının normal olduğunu söyledi. Zeybekci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği ve AK Parti'de genel başkanlık süreci şu an itibariyle başladı. 21 Mayıs'ta eğer çok aksi bir şey olmazsa veya o tarihe yakın bir zamanda partimizin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun alacağı bir karar ondan sonraki süreçte hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. Cumhurbaşkanımız partimizde aktif olarak partinin yönetimini üstlenecektir, eğer kongremiz onaylarsa. Partimiz anlamında Türkiye'de siyasetin bundan sonraki istikrarı veya öngörülebilirliği anlamında da son derece pozitif bir dönem başlayacaktır. Gerek partimizin yönetiminde gerekse hükümette kabinede değişiklikler bugüne kadar hep olagelmiştir ve bunlar da hep sağlıklı olmuştur. Sağlık işaretidir bunlar. İhtiyaç duyulursa bu alanların her ikisinde de gerek parti yönetiminde gerekse kabinede bu değişikliklerin olması bundan öncekiler gibi son derece normal olacaktır" dedi. Türkiye'nin, 2019 Mart'ındaki yerel seçimler, 2019 Kasım'ındaki genel seçimlere kadar seçimsiz bir dönemle önüne bakacağını söyledi.



"DOMATES FİYATLARI BİR HAFTAYA KADAR NORMALE DÖNER"



Ekonomi Bakanlığı olarak tarım ürünleri fiyatlarında oynaklığa müdahale ettiklerini de belirten Zeybekci, "Kuru bakliyatta, kuru gıdada, son dönemde nohutta, fasulyede ve diğer ürünlerde gümrük vergisi oranlarını sıfırlamış olmamız, bu müdahalelerdendir. Gerekirse ette de müdahale edebilecek olmamız da aynı şekilde. Türkiye tarımda, hayvancılıkta ette ve sütte tavukta bütün bu gıda ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke. Yani yurt dışından tarım ürünü, gıda ürünü ithal ederek, böyle bir gelenek veya böyle bir alışkanlık olmaması içinde çok özel gayret gösteriyoruz. Türkiye'de tarım ürünleri yüksek oranda gümrük vergileriyle de korunmakta. Ama diğer taraftan bizim tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Spekülatif amaçlı bazı hareketlenmeler olduğunda buna müdahale ediyoruz. Son dönemde domatesteki fiyat artışları da sezon geçişi nedeniyle oraya çıkan bir şey. Yani seralardan, açık tarlalardaki domateslerin devreye girmemesi nedeniyle gecikme oldu. Belki bir hafta içinde bunlar normale dönecektir, normal fiyata gelecektir. Sezonun en bol olduğu zamanlarda çiftçimizin de üreticimizin de yanında olmak için tedbirler alıyoruz. Şu anda Gıda Komitesi olarak vermiş olduğumuz kararlar sonucunda da Ekonomi Bakanlığı olarak bu zincirin yani üretiminden tüketimine kadar olan zincirin, her aşamasındaki yatırımların tüm aşamasını teşvik kapsamına alıyoruz" dedi.



"PİYASADA NAKİT SIKINTISI YOK"



Bakan Zeybekci, piyasalardaki nakit sıkıntısı konusundaki bir soruya da, "Piyasalarda nakit sıkıntısı şu anda yok. Biz bankacılık sistemleri içerisinde izlediğimiz kadarıyla da tam tersi belki biraz nakit bolluğu da ortaya çıktığını da görebiliriz. Son dönemde sadece Kredi Garanti Fonu'ndan piyasalara 150 milyar liralık bir nakit imkanı sağlandı. Bunun piyasalarda oldukça olumlu etkileri oldu. Şu anda piyasalar çok hızlı bir şekilde normalleşti, normalleşiyor. Piyasalarda bizim artık 16 Nisan'daki referandumun asıl amaçlarından birisi anayasa değişikliğinin en önemli amaçlarından birisi Türkiye'de seçimler olduğunda piyasaların durmaması, alışverişin durmaması, yatırımların durmaması artık özel tüketimin bile ertelenmemesi yani, 'Seçimler var ne olacak belli değil' şeklindeki bir tedirginliğin ekonomiyi etkilememesi için zaten. Tek başına iktidarı garanti altına alan, koalisyonları ilelebet ortadan kaldıran böyle bir çözüm için bu anayasa değişikliğini yaptık. Bundan sonra böyle şeyler kesinlikle olmayacak" diye konuştu.



MÜSİAD'ın Sektör Kurulu Toplantısı'na katılıp, sektörün sorun ve beklentilerini dinleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha sonra Çameli İlçesi'ne gitti.



