Bakan Zeybekci, Ihracatçı Birliklerinin Yöneticileriyle Bir Araya Geldi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yıl yeniden ihracat seferberliği başlatmayı amaçladıklarını belirterek, "Bunun için her şey müsait. Dünya, üretim kapasitemiz, ihracatçılarımızın inancı, hükümetimizin kararlılığı müsait. Bunun için uygun, yeterli, isabetli adımlar atmak istiyoruz." dedi.



Hazır giyim, tekstil, deri ve halı ihracatçı birliklerinin yöneticileriyle bakanlıkta bir araya gelen Zeybekci, toplantıda, ilgili sektörlere yönelik detaylı istişareler yapacaklarını söyledi.



Zeybekci, ihracatçı birliklerinin yöneticileriyle birebir aile ortamında her şeyi konuşacaklarını ifade etti. İhracatçıların sorunlarının çözümü için gereken teşvik ve desteklerin hükümet ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onların görüşleri doğrultusunda hazırlandığını ve verildiğini ifade eden Zeybekci, olası eksikliklerin de tekrar gözden geçirilebileceğini dile getirdi.



Nihat Zeybekci, "Amacımız 2017 yılında yeniden ihracat seferberliğini başlatmak. Bunun için her şey müsait. Dünya, üretim kapasitemiz, ihracatçılarımızın inancı, hükümetimizin kararlılığı müsait. Bunun için uygun, yeterli, isabetli adımlar atmak istiyoruz. 2017'nin başında bütün sektörlerimizle birebir, tek tek her şeyi gözden geçirelim, ne yapacaksak birlikte yapalım. 2017 yılında mazeretimiz olmasın." diye konuştu.



Hükümet olarak toplantılardan sonra her şeyi bir daha gözden geçireceklerini belirten Zeybekci, toplantıyı ilgili bakanlık ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla aile ortamında gerçekleştireceklerine işaret etti.



Zeybekci'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.