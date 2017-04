Bakan Zeybekci: Ekonomi Için Gerekli Tedbirleri Alacağız

Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, "Ekonomideki son dönemdeki olumsuz gelişmeler ki bunlar, enflasyon, istihdam ve faizlerdeki bir kısım kıpırdanmayla ilgili de, önümüzdeki dönemde gerekli tedbirleri alacağız" dedi.



Referandum sonuçlarının açıklamasının ardından AK Parti Denizli il binasında açıklama yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybecki,, "Türkiye cumhuriyetinin en önemli halk oylamalarından birini hemen hemen bitirdik sayılır. Türkiye geneline bakıldığında bu millet, bugüne kadar başına bela olan hastalıklardan kurtulmayı konusunda bir karar beyan etti. Bu irade beyanı da açık ve net bir şekilde, 'evet' şeklinde olmuştur. Memleketimize, milletimize, ülkemize ve ülkemizin geleceğine hayırlı olsun inşallah. Bu ülkenin geleceğine ve bu ülkeye her türlü tuzağın kurulmasına aracı olan, onun en önemli enstrümanı olan koalisyon hastalığı, Allah'ın izniyle Türk siyasetinden silinmiştir. Milletimizin feraseti ve dirayeti ile silinmiştir. Günden beri söylediğimiz, yani siyasete adım attığımız ilk andan itibaren bir şey vardı. Milletimiz ne derse o, milletimizin dediğine, ne bir cümle koyarız, ne bir nokta koyarız, ne de virgül koyarız. Olduğu gibi alırız, başımızın üstünde yeri vardır deriz" dedi.



"TÜM BASKILARA VE NEGATİF PROPAGANDAYA RAĞMEN ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇACAK SONUÇ ELDE EDİLDİ"



Denizli olarak Türkiye şenliğine katılmamaktan dolayı Denizli siyaseti olarak sorumluluğu üstüne alacaklarını belirten Zeybekci, önümüzdeki süreçle ilgili Denizli'yi niye ikna edemedikleri konusunda analiz yapacaklarını ve yollarına bakacaklarını söyledi. Zeybekci, "Türkiye tüm bu baskılara rağmen, referandum kampanyası sırasındaki, gerek Türkiye içindeki her türlü gerçek dışı söylemlerle, gerek yurt dışındaki bazı mihraklar tarafındaki Türkiye'ye karşı başlatılan negatif propagandayla mücadele etti. AK Parti mücadele etti ve bu mücadele sonucunda ülkemizin önünü açacak, ülkemizin geleceğini açacak, bir sonuç elde edildi" diye konuştu.



"EKONOMİYE BAKACAĞIZ"



Gelecek dönemde önlerine bakacaklarını belirten Zeybekci, "Yaydan çıkmış ok gibi, Pazartesiden itibaren Türkiye'de olarak ekonomiye bakacağız. Ülkemizin kalkınmasına bakacağız. Özel sektörün yatırımlarına, özel sektörün üretim ve ihracat seferberliğine bakacağız, istihdam seferberliğine bakacağız. Ekonomideki son dönemdeki olumsuz gelişmeler ki bunlar, enflasyon, istihdam ve faizlerdeki bir kısım kıpırdanmayla ilgili de, önümüzdeki dönemde gerekli tedbirleri alacağız. 2017 yılındaki yakalayacağımız büyüme ile ilgili de olumlu gelişmeleri, ihracatla ilgili olumlu gelişmeleri ve 2017 yılının geneline ve başta cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanımızla birlikte hükümet olarak da, gerekli her türlü tedbiri alarak da devam edeceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.



(Medeni Topaloğlu / İHA)