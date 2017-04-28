Bakan Zeybekci: "E-ticarette çağın gerisinde kalmamalıyız"

"AB'deki rakamlar ne ise bu rakamlara uygun bir e-ticaret minimumları oluşturduk"

"Paketleme taşımacılığında da çok önemli değişmeler oluyor"



İSTANBUL - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Türkiye E-ticaret Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Zeybekci, e-ticarette Türkiye'nin çağın gerisinde kalmaması gerektiğini belirtti. Zeybeki, AB'deki rakamlara uygun e-ticaret minimumları oluşturulduğunu aktardı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı himayesinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin desteğiyle gerçekleştirilen 'Türkiye E-ticaret Zirvesi'ne katıldı. Zeybekci burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin günden güne artan e-ticaret potansiyelinde geri kalmayacağını çağa uygun olarak hareket edeceğini belirtti. Zeybekci, "e-ticaretin dünyadaki toplam cirosu yaklaşık olarak 3 trilyon dolar civarında. Bu Kore gibi, Suudi Arabistan gibi ülkelerin toplam dış hacimlerinden daha fazla ve yakın gelecekte bunların 18-20 trilyon dolarla ulaşacağını hayal edelim. Türkiye olarak bunun dışlında kalmamız mümkün değil. Çağı ıskalamamız çağın dışında kalmamız mümkün değil. Dünya bunu yapacak. 3-5 sene içerisinde artık dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de insanlarımız basit ihtiyaçlarını çok kolay bir şekilde görür hale gelecekler" dedi. e-ticaretin hukuki alt yapısının yapılmasıyla ilgili bakanlıkların çalıştığına dikkat çeken Zeybekci, "Bunun fiziki alt yapısının sağlanmasıyla ilgili de gerekli çalışmalar yapılıyor. Kamunun bu anlamda bankacılık anlamında ödeme anlamında lojistik anlamında bütün hazırlıkları da şu anda devam ediyor" diye konuştu.

Soru-cevap

Zeybekci konuşmasının ardında basın mensupların sorularını cevapladı. Zeybekci e-ticaretin önümüzdeki dönemde Türkiye'de aratacağını belirterek, "İnanılmaz bir hızla artan elektronik e- ticaret Türkiye'de de önümüzdeki

dönemde gerek büyümede gerek ticarette gerekse ihracatta gerekse bankacılık sistemi dahil olmak üzere lojistik kargo dahil olmak üzere birçok alanı etkileyecek şekilde önümüzdeki günlerde gelişecek. Bunun içinde hükümetimiz bunun alt yapısı ve desteklenmesiyle ilgili de çok önemli kararlar alıyor. Bunun gereğini de derhal yapıyor. Şuanda dünyadaki tüm e-ticaret sitelerine Türk ihracatçılarının tamamının dahil olmasıyla ve maliyetlerinin yüzde 80'e kadar katlanmasıyla ilgili de kararımız yürürlükte" şeklinde konuştu.

"AB'deki rakamlar ne ise bu rakamlara uygun bir e-ticaret minimumları oluşturduk"

Zeybekci AB'deki rakamlara göre bir e-ticaret minimumları oluşturulduğunu belirterek "Dünyada e-ticaret ortalama olarak yüzde 15'in üzerinde artıyor. Dünya ticaretindeki payı da yüzde 7'ler ortalamasıyla bazı ülkeler de yüzde 16'lara geldi. Tabi buna uygun da kargo, gümrüklerde sanki hediyelik eşya gibi görünen ve bugüne kadar öyle algılanan bir ticaret alışkanlığı vardı. Bununla ilgili yeni kararlarımızı aldık. AB'deki rakamlar ne ise bu rakamlara uygun bir e-ticaret minimumları oluşturduk. Yani Türkiye'ye gümrük vergisi ödemeden girebilen ürünlerle ilgili ihtiyaç olur ki önümüzdeki günlerde bu rakam biraz daha düşecektir. Çünkü artık bu bildiğimiz çok güçlü bir ticaret alanı haline geliyor ve bunu kontrolsüz bir şekilde belirli bazı vergi mükellefiyetlerini arkadan dolanan bir enstrüman haline dönüşmesini de müsaade etmemek lazım ama diğer taraftan da engellememek lazım. Bu konuda ikinci çalışmamızda da dünyaya uygun limitleri belirleriz" dedi.

Kargoda çok önemli değişmeler yaşandığını aktaran Zeybekci, "Kargoda, paketlemede, paketleme taşımacılığında da çok önemli değişmeler oluyor. Türkiye bu anlamda en avantajlı ülkelerden bir tanesi. Dünyanın en önemli üretim ve tüketim alanlarının ortasındayız. 3.Havalimanı ve onun etrafında oluşturacağımız lojistik serbest bölgesi ile ilgili çalışmalarımız bu anlamda bizim önden bazı avantajlara ulaşacağımızın işaretleridir. Bu anlamdaki hazırlıklarımız da çağa uygun bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.