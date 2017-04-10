Bakan Zeybekci, Denizli'de 'Sen de Gülümse Bence de Evet' Kampanyasını Tanıttı

Denizli'de, "Evet de gülümse, bence de evet" isimli kampanyanın tanıtımını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İnşallah 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin büyümesini 4'ün oldukça üzerinde, orta vadeli programımıza, hedefimize yakalamış hatta geçmiş olacağız" dedi.



Denizli'de referandum çalışmalarını yürüten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Denizli'de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Zeybekci, 2017 yılında büyüme rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



AK Parti İl Başkanlığı Toplantı salonunda yapılan programa, Bakan Zeybekci'nin yanı sıra Milletvekili Şahin Tin, İl Başkanı Necip Filiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.



'Evet ve gülen yüz' sloganımız var



Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Zeybekci, "Şehrimizin birçok yerindeki yüzün üzerindeki büyük noktada, son dönemdeki sosyal medya enstrümanlarında 'evet ve gülen yüz' sloganımız var. Ayrıca vatandaşlarımızın, partililerimizin gülen yüze 'evet bence de' diye cevapları olacak. Önümüzdeki hafta bugün Türkiye çok güzel bir sabaha uyanacağını, artık Türkiye'nin bugüne kadar bedel ödediği tüm hastalıklardan, risklerden kurtulacağını, gerek ekonomik istikrar, gerekse siyasi istikrar yakalayacağını, bir daha böyle bir riske yakalanmamak üzere aşı olacağına inanıyoruz. Bugün aldığımız son bilgilere göre, bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Hedefimiz Denizli olarak, Türkiye ortalamasını yakalamak. Hatta sloganımız da şu, 'Türkiye ortalamasını bir tık geçmek'" dedi.



"Kurla ilgili bazı spekülatif gayretler oldu"



Konuşmasına ekonomi ile ilgili devam eden Zeybekci, "Ekonomide geçen hafta, gerek kurla ilgili, gerek büyüme ile ilgili birkaç açıklamamız oldu. Tabi kurla ilgili bazı spekülatif gayretler oldu. Bu hafta ile ilgili yaşanacak gelişmelerle ilgili geçen hafta söylediğimiz bir şey vardı. Bu iki haftada Türk varlıklarına, gerek Borsa İstanbul'a, gerek hazine kağıtlarına, gerekse Türk borçlanma senetleri gibi alanlarda Türk varlıklarına güçlü bir rağbet olacağını söylemiştim. Bu geçen haftanın başından itibaren başladı. Hafta sonu yoğunlaştı, bu hafta daha çok yoğunlaşacağını göreceğiz. Yani Türkiye her alanda bir rağbet görmeye başlayacak. Geçen hafta başlayan o süreç, bu hafta yoğunlaşarak pozitif yönde devam edecek. Böyle bir beklentimiz var" diye konuştu. Büyüme ile ilgili konuşan Bakan Zeybekci, büyüme rakamlarının Haziran sonu itibariyle 4'lerin üzerinde olacağını söyledi. Zeybekci, "2016 yılının son çeyreğinde Türkiye'nin büyüme performansı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde çok daha güçleneceğini göreceğiz. Çünkü 2016 yılının son çeyreğinde, ihracat büyümeye çok negatif minimal düzeyde destek verdi. 2017 yılının ilk çeyreğinde, ilk defa ihracatın büyümeye pozitif yönde katkısını göreceğiz. Bu periyot olarak başlamış olacak. İnşallah önümüzdeki yıllarda ihracatın büyümeye katkısını net bir şekilde göreceğiz. İçeride ertelenen özel tüketimin büyümeye katkısını göreceğiz. Artık 2017 yılında özel sektör yatırımlarıyla ilgili 0,8 artış oranlarının bu yılda net güçlü artışlar dönemini yaşayacağını göreceğiz. Haziran sonu gibi uluslar arası kuruluşlarını Türkiye'nin büyümesini 3'lerden 4'lere taşıdığını göreceksiniz. İnşallah 2017 yılı sonu itibariyle Türkiye'nin büyümesini 4'ün oldukça üzerinde, orta vadeli programımıza, hedefimize yakalamış hatta geçmiş olacağız. Artık pozitif dönem her yönden başlamış olacak" diye konuştu. - DENİZLİ