Bakan Zeybekci Denizli'de 'Ak Parti Teşkilatı Büyük Buluşma' Programına Katıldı
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışmaları kapsamında partisinin düzenlediği ‘AK Parti Denizli Teşkilatı Büyük Buluşma’ programına katıldı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışmaları kapsamında partisinin düzenlediği 'AK Parti Denizli Teşkilatı Büyük Buluşma' programına katıldı.
Denizli'de referandum çalışmalarını sürdüren Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, düzenlenen 'AK Parti Denizli Teşkilatı Büyük Buluşma' programına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen programa Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, AK Parti Denizli Milletvekilleri, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı. Programda AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Gülen Yüz Evet" kampanyası partililere tanıtıldı.
Programda konuşan Bakan Zeybekci, AK Parti hükümetleri öncesinde yaşananları hatırlatarak, "Bu millet ne haldeydi, bu ülke ne haldeydi, bu devlet ne haldeydi, şöyle hatırlamakta her zaman fayda var. Türkiye'nin 1960'tan itibaren kurulan tuzaklarla, oyunlarla başı hiçbir zaman için dik olmamıştır. 1960'tan 80'ene kadar 20 küsur sene dünya Ay'a çıkarken, dünya teknoloji devrimleri yaparken, dünya büyüme rakamları kırarken, Türkiye hep koalisyonlarla uğraştı. Türkiye'yi aldılar götürdüler namerde muhtaç ettiler" dedi.
Referandumun CHP'ye iyi geleceğini belirten Bakan Zeybekci, "Bunları her yerde söylediğimiz zaman bilin ki, tek ayak üzerinde 'kırk yalan Kemal' ne hale gelir siz göreceksiniz. Bakın neler yapıyor. Çünkü biliyor, bundan sonra Türkiye'nin siyasetinde olmayacağını biliyor. Eğer bundan sonra Türkiye siyasetinde ve Denizli siyasetinde yoksan her türlü 'pisliği' yaparsın. Her türlü karalamayı yaparsın, her türlü yalanı söylersin, her şeyi söylersin. Çünkü mubah. Çünkü artık biliyorsun, gidiyorsun, artık yoksun. Bunu bildiği için de artık her şeyi söylersin, onun için her şey mubah hale geliyor" diye konuştu.
Bakan Zeybekci'nin konuşmasının ardından İl Başkanı Necip Filiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, birer konuşma yaptı. - DENİZLİ