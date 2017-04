Bakan Zeybekci: 'Denizli, 16 Nisan'da Türkiye Ortalamasının Üzerine Çıkmak Zorunda'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mevcut sistemdeki koalisyon riskine dikkati çekerek, "O risk orada durduğu sürece, onu zinhar kapatıp üzerine beton döküp arkasına da kezzap dökmediğiniz sürece aynı tuzağı hep kullanmak isteyecekler bu ülkede." dedi.



Zeybekci, Makine Sanayici İşadamları Derneğinin (MAKSİAD) bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bir zamanlar makine ithal eden Türkiye'nin bugün makine üretimine geçtiğini, bütün fabrikaları, bütün teknolojileri yapabilir hale geldiğini belirtti.



Ekonomi Bakanlığının kayıklarına göre, Denizli'nin bugün sadece makinede 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Zeybekci, "Başka illerden, başka şehirlerden montajı yapılarak farklı şekillerde yapılan ihracatlarla 300 milyon dolar bugün Denizli, tek başına makine ihracatı yapabilir hale geldi. Bunu geliştirmemiz lazım, bunu artırmamız lazım." dedi.



İhracatçıya, sanayiciye her türlü desteği verdiklerini kaydeden Zeybekci, katedilmesi gereken mesafenin büyüklüğü nedeniyle başkalarının hızlı adımlarla geçerken Türkiye'nin ışık hızıyla yanlarından geçmesi gerektiğini dile getirdi.



Zeybekci, "Bugün Türkiye'nin toplam ihracatı içindeki teknolojinin, yüksek teknolojinin payı maalesef yüzde 4'ün altındadır. Peki bize yakın olan veya hedeflediğimiz en yakın ülkeler kaç? Bizden çok yüksek. Yaklaşık olarak 4 kat, 5 kat yüksek. Güney Kore'de yüzde 25'in üzerinde. Bu mesafeyi kat etmek için faaliyetlerimiz oldu." diye konuştu.



Türkiye'deki mevcut sisteminin hep aynı koalisyon tuzağı ile tuzaklandığını söyleyen Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AK Parti'nin en güçlü olduğu 7 Haziran 2015 seçimlerinde aynı tuzağa düşmedik mi? Çünkü orada koalisyon tuzağı olduğu sürece, koalisyon aleti orada durduğu sürece her türlü şey mubah hale geliyor. Bırakalım sebeplerini, sonuçlarını. Yine kurguladılar, oynadılar, şu ettiler, bu ettiler AK Parti iktidarını 7 Haziran 2015'te bitirdiler. Koalisyon muhabbetlerini de hatırlıyorsunuzdur, ne olacak ne bitecek diye. Bereket bu aziz millet müdahale etti meseleye ama o risk hala orada duruyor. O risk orada durduğu sürece, onu zinhar kapatıp üzerine beton döküp arkasına da kezzap dökmediğiniz sürece aynı tuzağı hep kullanmak isteyecekler bu ülkede."



"Şehrinize sahip çıkın"



Kendisinin halktan farklı biri olmadığını, işi gücü olduğunu, 2000 yılında şirketinin ilk bin şirket içinde 932. sırada olduğunu şimdi 5 binin bile içinde olmadığını söyleyen Zeybekci, "Buraya gelirken soysuzun biri yazmış, 'Yırtık donlu Nihat! E, hırsızlık olmasaydı' diye. Biliyorum benim çocuklarımın üzerine bunu söyleyecekler. Allah'a hamdolsun bu şehre hizmet etmek için bunları hepsini yaptım ama yalnız bırakmayın arkadaşlar. Bu şehre bu kadar hizmet destanları yazan birileri olarak sizden şehrinize sahip çıkmanızı istiyorum. Yana çekilmeyin, benim ne zorum var ya, benim başıma geleceğini biliyordum, bu soysuzlar benim çocuklarıma diyecekler ki 'Bunların babası zamanında belediye başkanıydı, bakandı gördün mü ondan bunlar' deyip... Onlar masum çocuklar ya hepimizin çocukları kadar da babalarının analarının ailelerinin işlerini devam ettirme hakları var." diye konuştu.



Siyasete girmeden önce vergi rekortmeni olduğunu ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bir tütün amelesinin çocuğuydum. Evet nereden geldiğim belli, ne şekilde olduğum da belli. 1993'ün 30 Ağustos'una kadar Küçüker Tekstil'de çalıştım. Denizli'nin en fazla kazanan profesyoneliydim. 1994'te şirketimi kurdum. Şimdi geldiğimiz yer belli, hepsi de açık. Açın bakın, Denizli Vergi Dairesinin rakamlarına, her halde 7-8 defa Denizli'de vergi rekortmeni oldum. Gerek şahsi, gerek şirketimle. Şahsi vergi rekortmenliğinin ne demek olduğunu siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Niye bir adam durup dururken, sanayici özellikle, eczacı olsa, noter olsa, yeminli mali müşavir olsa eyvallah, ama eğer bir adam üst üste 7-8 sene şahsi gelir vergisinde vergi rekortmeni oluyorsa, ilk üçte yer alıyorsa, ne yapıyordur o. O saftirik adam var ya, her sene kar dağıtımı yapıyordur. Kendisine para çekiyordur da siyasette harcıyordur. Onun için böyle oluyordur. Denizli, 16 Nisan'da Türkiye ortalamasının üzerine çıkmak zorunda."



CHP'lilere de seslenen Zeybekci, "Benim CHP'li kardeşlerime sözüm şudur: CHP'nize sahip çıkın, Türkiye'nin iktidar alternatifi olan, iktidar ümidi olan bir muhalefet partisi haline getirin CHP'yi. Çünkü 16 Nisan'dan sonra kurgu bu olacak. Bu bir parti seçimi değil, bu bir belediye başkanı seçimi değil, bir cumhurbaşkanı seçimi değil. Aşkı olan, sevdası olan, samimiyetini milletine anlatabilen, yüzde 50'yi gözüne kestirebilen herkes çıkacak yiğitçe bu milletin gönlünü alacak, bu millete hizmetkar olabilmeyi Allah'ın bir lütfü olarak görecek ve bu millet de emaneti ona teslim edecek. Bu kadar net ve basit." ifadelerini kullandı.



MAKSİAD üyelerine üyelik belgesi ile sponsorlara ve protokol üyelerine plaket verilen toplantıya, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı ile iş adamları katıldı.