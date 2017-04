Bakan Zeybekci'den Nestle ve Novartis Açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, " (Nestle ve Novartis'in Türkiye'de imaj kampanyasından çekilme iddiaları) Bazı dostlarımızın burada tereddüt geçirdiğini görüyoruz. O da şu an iki tane bize destek veren dostumuzun, bir süreliğine belirli bazı yerlerde, beklemeye geçmesini görüyoruz. Vazgeçmek demeyelim ona." dedi.



Zeybekci, gazetecilerin bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, Nestle ve Novartis'in Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan reklam kampanyasına katılımlarını askıya almasına yönelik sorularını cevaplandırdı.



15 Temmuz darbe girişimini anımsatan Zeybekci, konuya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:



"15 Temmuz'un hemen arkasından Türkiye'ye yönelik başlatılan negatif algı kampanyalarının tersine biz 'Türkiye'yi biz anlatmayalım, Türkye'yi dostlarımız, Türkiye'de yatırımı olan, üretimi olan şirketler bizi anlatsın, Türkiye'de yaşayan sanatçılar, sporcular bizi anlatsın' diye bir kampanya başlatmıştık. Dostlarımızın sözleri, onların görüntüleri ile dünyada 7 ülkede başlattığımız bir kampanya idi, çok başarılı oldu. Şu an 7 ülkede, gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada çok güçlü şekilde devam ediyor. Kampanyaya 16 dostumuzla başladık, şu an ilave olmak isteyenler, 'Türkiye'ye biz de destek vermek istiyoruz.' diyenler de var."



Bakan Zeybekçi sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunun bir yerleri, Türkiye ile ilgili negatif algı operasyonunu düzenleyenleri rahatsız etmesini, bildiğimiz bazı terör örgütlerini, Türkiye'nin negatifliğini isteyen, Türkiye'nin adım atmasını istemeyenlerin, ilerlemesi ile ilgili kaygıları olan terör örgütlerinin de buna karşı harekete geçmesini biz bekliyorduk.



Türkiye'nin başarılı operasyonuna, attığı başarılı adıma, verdiği cevaba bu şekilde bir negatif yaklaşım bekliyorduk. Bazı dostlarımızın burada tereddüt geçirdiğini görüyoruz. O da şu an iki tane bize destek veren dostumuzun, bir süreliğine belirli bazı yerlerde, beklemeye geçmesini görüyoruz. Vazgeçmek demeyelim ona. Bir şirketimiz bir ülkede beklemeye geçmekle ilgili bir kararını bize iletti, o da o ülkede seçim olduğu için Fransa'da. Şu an iki firmanın beklemeye alması gibi bir durum var ama onlar zaten devam edeceklerini söylüyorlar. Diğer yandan kampanyamıza katılan şu an iki tane daha ilave uluslararası şirket var. Bunlar kendiliğinden gelerek katılan şirketler."