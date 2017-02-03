Bakan Zeybekci Darbecilerin Ateşinden Böyle Kurtulmuş

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin 15 Temmuz gecesi Meclis'e gelişi sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bakan Zeybekci, katıldığı bir televizyon programında o geceyi anlattı.



Zeybekci, kamera kayıtlarında Meclis'e ilk geldikleri yerin Dikmen kapısındaki nizamiye alanının olduğunu belirterek, bu noktanın üstlerine ilk ateş edildiği alan olduğunu kaydetti. Yanında oğlunun da bulunduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, "Duvarlara kurşunların geldiği, üstten ağaç dallarının üzerime düştüğü an burası. Ondan sonra, yanımda oğlum var, koruma arkadaşlarımız var ve ben duvarın öbür tarafına atlıyoruz" ifadelerini kullandı.



Dakika dakika yaşanılan anları anlatan Bakan Zeybekci, "Ateş edildiğinde biz Meclise doğru gidiyoruz, burada güvenlik arkadaşlar Dikmen Kapısındaki o nizamiye kulübesine giriyorlar. Bizim Meclise girdikten sonra, evet, uzaktan görüntümüz orada. Orada ateşi yedikten sonra çözüyoruz, sonra duvardan öbür tarafa atlıyoruz. Karşıda iki tane bina var, orayı direkt gören, sonradan baktım ertesi gün veya sonra günlerde merak ettim çünkü baktım, Genelkurmay çatısı. Genelkurmay çatısı bizim olduğumuz yeri direkt karşıdan gören bir yer" diye konuştu.



"Allah korudu memleketimizi, milletimizi" diyen Bakan Zeybekci, konuşmasında şunları kaydetti:



"O gün tankın üzerine yürüyenler, o gün Boğaz Köprüsü'nde ateş edilirken elinde bayrakla dimdik duranlar ve hemen aşağıda, biz burada bunlarla yaşarken hemen altımızdaki Genelkurmay kavşağında üsten helikopter o iz mermili ağır makineliyle aşağıya ateş ederken ona karşı bayrağını sallayan, tekbir getirenlerin yanında bizim yaşadıklarımız, ben sadece diyorum ki ne ki. Ama o gün bu millet dünya demokrasi tarihine geçecek bir demokrasi zaferi yazdı, sivil Türk demokrasi devrimi yazdı o gece bu millet. Bu milletin, Cumhurbaşkanımızın zaman zaman söylediği gibi, bu milletin önünde saygıyla eğiliyoruz. Onlar sayesinde bugün memlekette bayrak dalgalanıyor."



(Benan Özben/İHA) - ANKARA