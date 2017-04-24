Bakan Zeybekci: ÇAYKUR Satılmayacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ÇAYKUR ile ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin konuştu. Bakan Zeybekci "Söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok" dedi. Zeybekci, Varlık Fonu bünyesindeki ÇAYKUR hisselerinin alınan krediye karşılık rehin verilmesine ilişkin ise "Çaykur'da bildiğim kadarıyla rehin durumu yok" şeklinde konuştu.

ÜRETİMLE İLGİLİ REFORM PAKETİ

Zeybekci, "Serbest bölgeler, üretim üzerindeki yükler gibi birçok alanda çalışmalarımız bir noktaya geldi. Kamunun yükleri konusunda da ciddi reformlar yapmamız gerekiyor ve yapılacak" dedi. Ekonomideki bazı sorunların referanduma etkisinin olduğunu belirten Zeybekci "İşsizlikle ilgili gelinen nokta seçimdeki en zayıf karnımızdır. İşsizlik rakamının yukarıda olmasının referanduma etkisi olur. Eğer işsizlikle ilgili olumlu rakam elde edeceksek %5.5'in altında büyümemeliyiz" şeklinde konuştu.

"UZAKTAN BAKINCA ALGI KÖTÜ"

Zeybekci doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yıllık 30-35 milyar dolar seviyelerine gitmesi gerektiğini söyledi. Bakan, darbe girişimi sonrası dünyaya Türkiye ile ilgili istedikleri mesajı veremediklerini ifade ederek , "15 Temmuz'dan sonra AB'de birçok ülkeye gittim. Gidip anlatmak lazımdı..Ama Avrupa'da hiçbir ülkenin sözlüğünde darbe diye bir söz yok. Anlaması da son derece zor. Uzaktan baktığınızda algı kötü..Bu durumda doğrudan yabancı sermaye girişinin pozitif olmasını gerektiren hiçbirşey yok..2017'de ihracat, büyüme, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili fırsatlar olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇAYKUR'LA İLGİLİ SATIŞ PLANI YOK"

'Çaykur'un satıldığı' iddialarına da değinen Zeybekçi, "Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten remsi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı. Şöyle bir şey de var; Türkiye'deki bir şirketin yabancı yatırımcı tarafından alınmış olmasını ben yadırgamıyorum, ama böyle bir şey şu anda yok. " dedi. (BloombergHT)