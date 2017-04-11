Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum çalışması kapsamında Burdur'a geldi.



Referandum çalışması kapsamında Burdur'a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Şerif Yılmaz'ı ziyaret etti. Valilik girişinde Vali Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek tarafından karşılanan Bakan Zeybekci, daha sonra Valilik Anı Defterini imzaladı.



Burdur programı hakkında bilgi veren Bakan Zeybekci, "Burdur'da Sanayici İş Adamlarımızla bir araya geleceğiz. Onlarla bir sohbetimiz olacak, genel ekonomi ve güncel değerlendirmelerde bulunacağız, önümüzdeki dönemle ilgili beklentilerle ilgili genel bir değerlendirme yapacağız belki soru cevap da olur, ben ziyaretimizin üçüncüsü olarak Burdur'da iş dünyası ile bir araya geliyoruz ve en önemli tercihlerinden birini oylayacak vatandaşlarımız, bu kapsamda ekonomi yansımalarını değerlendirme imkanımız olacak. 16 Nisan'la ilgili yaklaşan bir referandum var. Bu bir seçim değildir ama hakikaten ülkemiz anlamında gerek demokrasi, gerek Cumhuriyet tarihimizin en önemli haftasını yaşıyoruz" diye konuştu.



"Büyük bir zevkle imzalarız"



Bir gazetecinin 'Basın İlan Kurumundan resmi ilan yeni ölçü fiyatları belirlenmesine rağmen Bakanlar Kurulu daha onaylamadı, yerel gazetelerin beklentisi var, bununla ilgili bilginiz var mı?' sorusu üzerine Bakan Zeybekci, "Az sabredin, az sabredelim ben yeni duyuyorum ama Pazartesi günü herhalde Bakanlar Kurulumuz var orada gündeme gelir, gelirse de hiç merak etmeyin büyük bir zevkle imzalarız. Orada hiçbir tereddüt olmasın acaba niye fazla eksik denmez, ne gelirse o konuyla ilgili imzalarız, biliyoruz çünkü yereldeki basınımızın hakikaten can suyu diyebileceğimiz bir geliridir, onun için de bunu sonuna kadar destekleriz" ifadelerini kullandı. - BURDUR