Bakan Zeybekci: "Bu Millet 16 Nisan'da 15 Temmuz Gibi Bir Destan Yazacak"
Bakan Zeybekci: "Bu millet 16 Nisan'da 15 Temmuz gibi bir destan yazacak" -"Türkiye'yi durdurmak için topyekun geliyorlar, ekstra ekstra baskılara başvuruyorlar"DENİZLİ - Denizli'de referandum çalışmalarını yürüten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çivril ilçesinde düzenlenen mitingde...
Bakan Zeybekci: "Bu millet 16 Nisan'da 15 Temmuz gibi bir destan yazacak"
-"Türkiye'yi durdurmak için topyekun geliyorlar, ekstra ekstra baskılara başvuruyorlar"
DENİZLİ - Denizli'de referandum çalışmalarını yürüten Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çivril ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin Çivril ilçesinde referandum çalışmaları kapsamında partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Çivril Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitinge Bakan Zeybekci'nin yanı sıra, AK Parti Denizli milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven ve partililer ve vatandaşlar katıldı.
Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Büyükşehir Başkanı Osman Zolan ve milletvekili Cahit Özkan birer konuşma yaptı.
Daha sonra kürsüye çıkıp vatandaşlara seslenen Bakan Zeybekci, referandum a neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı. Bakan Zeybekci, meydanda bulunan vatandaşların seslenmesine karşılık, konuşmasını keserek, zaman zaman onlarla sohbet etti.
"Biz buna kurtuluş diyoruz"
Konuşmasına devam eden Zeybekci, Türkiye'nin başına ekonomi yönünden getirildiğini kaydetti. Türkiye'nin sömürülmesinin eskisi gibi istendiği için bu anayasa değişikliğine karşı çıkıldığını belirten Zeybekci, millet için kararın belli olunması gerektiğini kaydetti. Zeybekci, "İstiyorlar ki, Türkiye'nin geleceğin ipotek altına alsınlar. Biz buna izin verir miyiz, hayır. Her seferinde bizleri durdurmaya çalışıyorlar. Bakın topyekun geliyorlar, hep beraber geliyorlar. İçerideki uşakları ve dışarıdaki ağa babalarıyla hep beraber geliyor. topyekun geliyor, ekstra ekstra sayılar yayınlıyorlar. Sadece ve sadece Türkiye'yi şu kurtuluştan döndürmek için, ekstra baskılara giriyorlar. Biz buna kurtuluş diyoruz. Biz diyoruz ki, 'Türkiye'nin sömürülmesini istiyoruz' onlar diyor ki, 'Türkiye elimizden kaçıyor'. Bunlar istiyorlar ki, Türkiye'nin 2001 yılında olduğu gibi yüz liralık verginin 87 lirasını faize ödesin. Bunlar bunu istiyor" dedi.
"AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, hep beraber Türkiye kurtulacak"
Koalisyonlardan kurtulması gerektiğini belirten Zeybekci, "Bunlardan kurtulmak için, bunların bir daha Türkiye'nin geleceğini karartmamak için 16 Nisan'da, 15 Temmuz'daki gibi bir destan yazacak. Bu destana var mıyız, Allah'ın izniyle varız. AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, hep beraber Türkiye kurtulacak. Türkiye'de siyasetin geleceği için, özellikle CHP'li kardeşlerim için söylüyorum. Eğer ülkenin geleceği mevzu bahisse, eğer al bayrağın dalgalanması mevzu bahisse, eğer devletin geleceği mevzu bahisse, vatanın bölünmez bütünlüğü mevzu bahisse, 16 Nisan'da inşallah hep beraber 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.
Konuşması sırasında 'doğalgaz istiyoruz' diyen bir vatandaşa Zeybekci, "Bir dur yahu, dur bir dakika tadını çıkarayım" demesinin ardından meydanda gülüşmelere neden oldu.
2017 yılında Denizli'de Acıpayam Serinhisar ve Sarayköy ilçelerine doğalgaz geleceğini belirten Zeybecki, 2018 yılında ise Çivril ilçesine doğalgaz getirileceğini söyledi.
Konuşmasının ardından Zeybekci, platformun üzerinden meydandaki vatandaşlara karanfil attı.