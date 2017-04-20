Bakan Zeybekci, 'Bizim İçin Çin Çok Cazip Bir Pazar'

Bakan Zeybekci, "Bizim için Çin çok cazip bir pazar"

"Biz oraya mal satmaya gidiyormuşuz gibi vize uygulaması içinde olmasını Çin için bir kayıp olarak görüyorum"

"Çin'den 10 alıp 1 satıyoruz. Bu ilişkimiz sürdürülebilir değildir"



ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Çin ilişkilerine ilişkin, "Bizim için Çin çok cazip bir pazar. Ancak biz oraya sadece mal satmaya gidiyormuşuz gibi vize uygulaması içinde olmasını Çin için bir kayıp olarak görüyorum" dedi.

Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, "10 İl, 10 Ülke" hedef pazar çalışması kapsamında Ankara'da gerçekleşen Çin tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Zeybekci, Çin'in hedef pazar olduğunu kaydederek, "Bizim için Çin çok cazip bir pazar. Türkiye'nin ürettiği bütün ürünler için çok cazip bir pazar. Çin ile Türkiye ilişkileri çok farklı" ifadelerini kullandı.

Çin ve Türkiye arasında yaşanan vize sorunlarına da değinen Bakan Zeybekci, "Biz oraya mal satmaya gidiyormuşuz gibi vize uygulaması içinde olmasını Çin için bir kayıp olarak görüyorum. Çünkü gidenlerin çoğu mal almaya gidiyor. Yaklaşık 25-26 milyar dolar bir ithalatımızın olduğu ve 2,4 milyar dolar civarında ithalatımızın olduğu bir ülke. Kendileri bilir. Dostluk ilişkilerimizi zedeler. Ticari anlamda ilişkilerimiz bozulsun istemem. Şu andaki bu ilişkimizi sürdürülebilir bulmuyorum. Bu sürmez, devam etmez. Bizde deriz ki; 'Çin gibi devasa bir ekonomiye biz 5 satabilirken 10 almayı kabul edebiliriz' ama 10'a 1 bu siyasetin de yani Ekonomi Bakanlığının da, bizim de üstümüzde büyük bir baskı getirir" diye konuştu

Bakan Zeybekci, artık siyaset olarak mazeretlerin bittiğini, ülke gündeminin bir önceki günden daha fazla istihdam oluşturmak yaratmak olduğun söyledi. Dört ana unsurun garanti altına alınması gerektiğine vurgu yapan Zeybekci, "Enerji ve hammadde kaynaklarını, dağıtım ve tüketim kaynaklarını sürdürülebilir şekilde garanti altına almamız ve kontrol etmemiz gerekir" dedi.