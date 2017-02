Bakan Zeybekci: 'Abd Dolarının Değer Kaybı Şeklinde Bir Yönelimi Olacağını Şimdiden Görmek Lazım'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, spekülatif hareketlerle döviz kurunu etkilemenin sürdürülemeyeceğinin anlaşıldığını, bundan böyle kurun kendi dengesine oturacağını belirterek, bu süreçte Merkez Bankasının attığı adımların başarılı olduğunu bildirdi.



Zeybekci, İzmir programı kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni" öncesinde basın toplantısı düzenledi.



Hükümet olarak 2017'yi ihracat seferberliği yılı ilan ettiklerini, ihracatın ekonomiye olan katkısında ekim ayından itibaren artış trendinin görüldüğünü belirten Zeybekci, bu sürecin yeni yılın ilk çeyreğinde de devam edeceğini kaydetti.



Orta Vadeli Programda 2017 için konulan 153 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşılacağına inandıklarını vurgulayan Zeybekci, ihracat için bugüne kadar verilmiş tüm destek enstrümanlarını kullandıklarını ifade etti.



Etrafındaki ateş çemberi coğrafya ve gelişmiş ekonomilerdeki durgunluğa rağmen Türkiye'nin iç piyasadaki durgunluğunu ihracatla aşma fırsatına sahip olduğunu aktaran Zeybekci, "Son 2,5-3 yıldan bu yana ihracatın büyümeye katkı vermediği bir dönem geçirdik. 2016'nın son çeyreği ve 2017'nin ilk çeyreğinden başlamak üzere ihracatın büyümeye net pozitif katkı vermeye başladığı bir dönem yaşayacağımızı ümit ediyoruz." dedi.



Bakan Zeybekci, kurdaki dalgalanmalarla ilgili bir soru üzerine, kurda son dönemdeki spekülatif hareketlerin bir gerekçesinin olmadığını, kamu maliyesi ve özel sektörün borç çevirme kapasitesine bakıldığında endişeye neden olacak bir durumun olmadığını sıklıkla dile getirdiklerini hatırlattı.



Kurdaki hareketliliğe karşı her zaman "Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım, piyasa kendi dengeleri içinde bir değer oluşturacaktır. Bu da doğru değerdir." dediklerini kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:



"Ama bu spekülatif hareketlerin, aşırı inmelerin çıkmaların olduğu bir ortamda kur, tüm ekonomiyi, piyasaları rahatsız eder. Tüketimi, enflasyonu, ihracatı da rahatsız eder. Kimseye faydası olmaz. Bugüne kadar gördüğümüz noktada Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, 'dokunmamak lazım' bölümüyle ilgili mutabık kaldı. Yani dövize Merkez Bankasının satış yaparak, müdahalesi ki bu asla başarılı olabilen bir yöntem olmadı, bu tercih edilmedi. Bu anlamda Merkez Bankasının son dönemde bu yöndeki attığı adımları başarılı ve etkin buluyorum. Şu an itibarıyla artık spekülatif hareketlerle tetiklemenin sürdürülemeyeceği anlaşıldıktan sonra kendiliğinden bir noktaya doğru gidecektir, TL'nin değersizliği üzerindeki bu algı değişecektir."



ABD dolarının seyri



ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın üretim ve ihracat odaklı büyüme söylemlerinin de doların gelecek dönemde değer kaybedeceğine işaret ettiğini kaydeden Zeybekci, "ABD ekonomisi için aşırı değerli dolar sürdürülebilir değildir. ABD ihracatı için teşvik edici değil, üretim ve istihdam için negatif etkileri olacaktır. ABD Merkez Bankası da faiz artıramaz, artırsa bile bu uzun vadeli olamaz. Önümüzdeki dönemde de ABD dolarının değer anlamında ABD ihracatını destekleyici bir noktaya doğru yöneleceğini, değer kaybı şeklinde bir yönelimi olacağını şimdiden görmek lazım. Türkiye'nin de bunu dikkate alması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.



Hükümetin ÖTV ve KDV düzenlenmesinin iç piyasaya olumlu etkilerinin görüleceğini bildiren Zeybekci, enflasyon rakamlarının kurun etkilerinin ortadan kalkmasıyla istenen zemine geleceğini ifade etti.



Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"TL'nin değerindeki aşırı düşüşün enflasyona doğrudan geçişkenliğinin görüldüğü bir iki aylık dönem olacaktır. Bu öngördüğümüz bir şeydi. Ondan sonraki süreçte kurun etkisi sıfırlanacaktır, birkaç ay içinde bu etki sıfırlandıktan sonra, enflasyon kurdan kendini kurtardıktan sonra istediğimiz zemine doğru gelmeye başlayacaktır."



Bakan Zeybekci, "Enflasyon çift haneli olur mu?" sorusu üzerine ise "Olabilir ama kısa süreli olabilir. Ben tahmin etmiyorum ama olabilme ihtimali dahilindedir." yanıtını verdi.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisi hakkındaki değerlendirmeleriyle ilgili soru üzerine Zeybekci, "Bu gök kubbe altında kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili söylenmedik söz kalmadı. Ben artık bunlardan çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Başkalarının bizimle ilgili ne söylediği değil bizim ne yapacağımız önemli." dedi.



Ekonomi Bakanı Zeybekci, serbest bölgelerle ilgili yasa tasarısının Meclis gündemine alındığını, gelecek hafta yasalaşmasını beklediklerini belirterek, İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulması öngörülen serbest bölge konusundaki sorunların 1-2 aylık zaman içinde aşılacağını ve kentin farklı bir serbest bölgeye kavuşacağını sözlerine ekledi.