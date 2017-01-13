Bakan Zeybekci Aa Editör Masası'na Konuk Oldu (2)

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde döviz kurunda yaşanan hareketliliğe ilişkin, "Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Zeybekci, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Kur artışı ve piyasadaki döviz talebinin spekülatif olup olmadığının sorulması üzerine Zeybekci, bakanlık yaptığı ilk dönem olan 2014'ün ocak ayında da dövizde hareketlenme yaşandığını ve o dönemde Merkez Bankasının "yapmaması gereken bir şeyi yaparak" piyasaya döviz satışı yoluyla kura müdahale ettiğini söyledi.



Söz konusu dönemde kura müdahale edilmemesi gerektiğini ve piyasanın kendi dengeleri içinde bir seviye oluşturacağını söylediğini ifade eden Zeybekci, "Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Merkez Bankasının elinde çok fazla enstrüman ve yaklaşım vardır. Birilerinin, genel itibarıyla Merkez Bankasından yapmasını istedikleri yaklaşım, piyasaya döviz satarak müdahale etmesidir. Bu, benim görüşüme göre yanlış bir yaklaşım olur. Daha başka enstrümanlar vardır." dedi.



Zeybekci, hükümetin çok doğru bir anlayışla kamu alım-satımları ve özelleştirmelerde dövize olan talebi aşağı çekerek ve Türk lirasına olan talebini artırarak liranın değerini yukarı çekmek gibi yaklaşım içinde olduğunu hatırlattı.



Merkez Bankasının elinde spekülatif hareketlere karşı müdahale edebilecek güç ve enstrümanların bulunduğunu anlatan Zeybekci, "Merkez Bankası çok güçlü bir şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği gibi Merkez Bankasının bu anlamda eli kolu bağlı değildir." diye konuştu.



Zeybekci, Merkez Bankasının herhangi bir müdahale olmadan, döviz cinsinden zorunlu karşılıkları düşürerek bankaların yaklaşık 1 milyar doların üzerindeki bir parayı kullanmasına imkan sağladığını anımsatarak, "Bu, piyasaya döviz vererek müdahale yöntemi değildir." dedi.



"Türkiye için risk oluşturmayacağını düşünüyoruz"



"Biz bu işin (kurun) Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz. Çünkü gerekçesi yok." diyen Zeybekci, Türkiye'nin kısa vadeli borçlarına, kamu borçlarına, bir yıllık vadedeki mükellefiyetlerine bakıldığında kamu ve özel sektör dahil olmak üzere yerine getiremeyeceği hiçbir sorumluluk olmadığının altını çizdi. Zeybekci, "Matematik önümüzde. Bu kadarlık mükellefiyetiniz varsa ve bu kadarlık bir varlığınız varsa kamu, özel sektör, bankalardaki varlıklar, bankalara ve özel sektöre ait yurt dışındaki varlıklar diye baktığınız zaman, Türkiye'nin mükellefiyetlerini yerine getirebileceğinden çok daha fazlası vardır." ifadelerini kullandı.



Piyasadaki hareketliliğin spekülatif olduğunun altını çizen Zeybekci, son dönemlerde Türkiye'ye karşı harekete geçen bazı gruplar bulunduğunu söyledi. Bu durumu darbe girişiminden bir sonraki gün olan 16 Temmuz'da yaşadıklarını dile getiren Zeybekci, milletin "döviz 5 lira, 10 lira olacak" söylemlerine karşı cevabını verdiğinin altını çizdi.



Döviz, faiz ve enflasyonun yükselmesini isteyenler bulunduğunu belirten Zeybekci, "Asla öyle bir şey olmayacak. Türkiye, ekonomik anlamda, hakikaten çok güçlü bir ülkedir. Sınamalarla ilgili olarak Türkiye asla buna meydan vermeyecektir. Bugüne kadar söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Hiç kimse merak etmesin." dedi.



Zeybekci, piyasada her daim spekülatörlerin de bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ellerinde belli bir miktar, 50-60 milyon dolarlık günlük işlem hacmiyle Türkiye'de o dalgalanmalarda, kırılmalarda, dalga boyunun en yüksek olduğu o aralıkta, yukarı doğru giderken de kazanan, aşağı doğru inerken de kazanan bir anlayışla piyasayı speküle edebildikleri kadar, giderek böyle bir hareket içinden de maksimum kar almaya çalışan bir ekip var. Burada maalesef olan küçük tasarruf sahiplerimize olur. Bu işlere girip de son dakikada 3-5 bin avro ya da dolarlık hareketlerle veya 40-50 bin dolarlık hareketlerle bu işe tamah eden vatandaşlarımıza olur."



"Kurda geldiğimiz nokta dönecektir"



Zeybekci, 7 Haziran 2015'teki seçimlerden önce, mayıs ortalarına kadar, Türk lirasının dolara karşı bütün dünyada dolar endeksini oluşturan diğer para birimleri gibi hareketlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"7 Haziran seçimleri ile ilgili anketler görünmeye başladığı andan itibaren bu spekülatif hareket Türk lirasını aldı bu noktalara getirdi. O günden beri bir hareketlilik yaşıyoruz. Yani 'siyasi istikrarsızlık riski' artı 'spekülasyon' böyle bir noktaya getirdi. Bu geldiğimiz nokta dönecektir. Türk lirası yine dolar endeksini oluşturan para birimleriyle uyuma doğru bir hareketlenme gösterecektir. Neden bunu söylüyorum? Halkımızın huzuruna çıkıp da iyi dilek ve temenniler anlamında bunu söylemiyorum. İhracatının yüzde 50'sini AB'ye yapan, ithalatının yüzde 40'ını AB'den yapan, doğrudan yabancı sermaye girişinin yüzde 65'ini AB'den yapan bir ülke olarak Türk ekonomisi avro ile hareket edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma, bu spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter. Çünkü bitmemesi için bir gerekçe yok."



(Sürecek)