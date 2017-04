Bakan Zeybekci 2017 Ihracat Hedefini Açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "142 milyar dolarlık ihracatımız çok büyük ihtimalle 153 milyar doların üzerinde olacak" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakanlığı ile 27 sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütünün oluşturduğu Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu'nun birlikte düzenlediği Ekonominin Genç Aktörleri toplantısına katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli Sanayici Tüccar ve İşadamları Platformu Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan, salonda geleceğin bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları olduğunu belirtti. Denizli'nin ihracatını artıracak, Denizli'yi yönetecek gençlerin hazır bulunduğunu belirten Erdoğan, dünyanın artık güçlünün söz sahibi olduğu, acımasız savaşların yaşandığı bir arenaya dönüştüğünü kaydetti.



Toplantıya gençlerin gösterdiği ilgiye teşekkür eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gençleri gördüğünde kendi gençliğini hatırladığını, o yaşlarda hayatı ile ilgili önemli kararlar verdiğini anlattı. Gençlere öğütler veren Zeybekci, anne ve babaya gereken ilgi ve saygının verilmesi konusunda da uyarıda bulundu. Belediye başkanı olduğunda hiçbir şey bilmediğini öğrendiğini söyleyen Zeybekci, belediye başkanı olunca gerçek bürokrasiyi gördüğünü, bir işin nasıl olmaz hale getirildiğini söyledi.



"BİZİM İÇİN AB MERKEZ BANKASI'NIN KARARLARI DAHA ÖNEMLİ"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bakan olarak ABD merkez Bankası FED'in faiz artırımı kararlarının Türk ekonomisini çok fazla etkilemeyeceğini sürekli söylediğini belirterek, "Bizi de farklı bir oyunun içinde çekme gayretindeydiler. 2014'in başından beri ABD'nin faizleri fazla artıramayacağını hep söyledim. Artırsa bile Türkiye'nin bundan fazla etkilenmeyeceğini söyledim. Bizi çok daha fazla etkileyecek olan AB Merkez Bankası'dır. AB Merkez Bankası faizi ne kadar indirirse indirsin, Avrupa ekonomisinin asıl hastalığı bu değil. Büyümenin az olduğu bir ortamda ne kadar para pompalarsanız pompalayın fazla heyecan oluşturmuyor. Biz Avrupa Birliğine bakıyoruz diye hep söyledim. Haklı olduğumuzu da hep gördük. 2015-2016 yıllarını değerlendirdiğimizde çok fazla bir şey değişmeyecek. 2017 yılı için de bunu söyleyebiliriz. 2016 yılında ilk kez dünya ticareti dünya büyümesinin üzerinde oldu. Dünyadaki global ekonominin birlikte hareket etmesi lazım. ABD'deki alınan tedbirlerle dünyanın diğer taraflarında da aynı şekilde alınmıyorsa bu fazla götürülemez. Son iki yılda ABD'de üretilen hangi ürün varsa yüzde 30 daha ucuz hale geldi. Bu ABD ekonomisi için sürdürülebilir değildir. Bu ABD'yi kısır bir döngüdür" dedi.



"TÜM YAŞANANLARA RAĞMEN YÜZDE 2.9 BÜYÜME TÜRK MUCİZESİ"



Türkiye'nin son 14 yılda ortalama yüzde 5.9 büyüdüğünü, bir çok ülkeden iyi bir performans sergilediğini söyleyen Zeybekci, "2016 yılının ilk yarısında Türkiye pozitif büyüdü, üçüncü çeyrekte 1.8 küçüldü, son çeyrekte yüzde 3.5 büyüdü. Türkiye geçen yıl yüzde 2.9 büyüdü. Tüm dünya Türkiye'nin büyümesini aşağı yönlü revize ederken biz hep farklı bir şey söyledik. OECD içinde bir iki ülkenin dışında en hızlı büyüyen ülke oldu, G20'de Hindistan ve Çin dışında en hızlı büyüyen ülke oldu, yaşanan tüm olaylara rağmen. Terör, Rusya uçağının düşürülmesi, 15 Temmuz işgal girişimi. Tüm bu olayların içinden büyümeyle çıkması bir Türkiye mucizesiydi. Tüm bu olanlardan sonra üç dört yıldan bu yana erteleyen bir ülkeyiz. Bütün ertelemelerin sonuna geldiğimizi hissediyoruz. İhracatçılarımızın bizden istediği her şeyi içeren bir teşvik sistemi hazırladık, proje bazlı ihracat teşvik sistemi. İhracatçılarımızın bizden isteyip de almadığı bir tek teşvik yok" diye konuştu.



"2017 YILINI İHRACATTA SEFERBERLİK YILI İLAN ETTİK"



Bakanlık olarak yeni bir sistemi de Denizli'den başlattıklarını söyleyen Zeybekci, Ekonomi Bakanlığının müsteşarını, müsteşar yardımcılarını, daire başkanlarını Denizli'ye gönderdiklerini, özel sektör ile devleti bir araya getirdiklerini kaydetti. Zeybekci, "Bu arkadaşlarımız tüm destekleri teşvikleri anlatıyorlar. Beş gün içinde oluşturdukları gruplarla bütün şirketlerimizi dolaşıyorlar, görüşüyorlar. Türkiye'nin her yerinde bunu yapacağız. 2017 yılını ihracat seferberlik yılı ilan ettik, ihracatta bir canlanma başladı. İlk üç ayda 3.7-3.9 artışa başladık. Türkiye 2017 yılında ihracat seferberliğinin sonuçlarını alacak. 142 milyar dolarlık ihracatımız çok büyük ihtimalle 153 milyar doların üzerinde olacak. 2017 yılından itibaren ihracatın büyümeye net katkı verdiğini görmeye başlayacaksınız. Türkiye artık o istediği büyüme rakamlarına gelecek. Türkiye yüzde 5-5.5 altına indiği zaman işsizlik oranları artıyor. Türkiye her yıl yüzde 6'nın üzerinde büyümek zorunda. 11 bin dolar milli geliriyle Türkiye'de 52 olan işgücüne katılım oranı, 20 bin dolara geldiği zaman yüzde 65 seviyelerine gelecek. Bu da Türkiye olarak bizim için bir zorunluluk, biz büyümek zorunda olan ve bunu özel sektör eliyle yapmak zorundayız. Kamu eliyle yapmaya kalkarsak başarılı olamayız" dedi.



"TEŞVİKLERE BİR AYDA BAŞVURU 20 MİLYAR DOLARI GEÇTİ"



İşadamlarına ve gençlere Proje Bazlı Yatırım Teşvikleri'nden yararlanmalarını isteyen ve destekler hakkında bilgi veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bir ayda 20 milyar doları geçti proje bazlı yatırım teşvik sistemine yapılan başvurular. Dünyanın en büyük yatırım teşvik sistemi. Türkiye bu sistemden çok büyük sonuçlar sağlayacak" diye konuştu.



"TÜRKİYE 18 MADDEYİ RAHAT TARTIŞMIYOR"



Türkiye'nin 1980 ve 2002 dönemi yaşadığı olayların ekonomiye etkilerini de anlatan Zeybekci, Türkiye'nin 16 Nisan'da yıllardan beri yaşadığı hastalıklardan kurtulacağını söyledi. Türkiye'nin gelişen demokrasisine 2013'te Gezi olaylarıyla başlanıldığını ifade eden Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişiminin bunun son örneği olduğunu söyledi. Zeybekci, "Bu hastalıklardan kurtulduğu zaman Türkiye kazanacak. Türkiye bu 18 maddeyi rahat rahat tartışamıyor. Halkın yüzde 50-60 desteğini alamayacağını düşünenler her şeye hayır diyor. 16 Nisan'dan sonra AK Parti iktidar olmayacak. Zaten iktidar partisidir. Bu sistemle normal yollardan iktidara gelemeyecekler yanlış şeyler söylüyor. Muhtarlara muhtarlığınız gidecek, dolmuşculara dolmuşlarınız gidecek diyor. 16 Nisan'da Türkiye çok farklı bir döneme girecek. Türkiye'yi kimse tutamayacak" diye konuştu.



Zeybekci'ye konuşmasının ardından Deli Platformu Sözcüsü tarafından özel dokunmuş ipek halı hediye edildi. Zeybekci, konuşmasının ardından genç işadamlarının sorularını yanıtladı.



Bir otelde düzenlenen toplantıya Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Platformu Dönem Sözcüsü ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan'ın yanı sıra meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile iş dünyasının genç isimleri katıldı.



(Medeni Topaloğlu /İHA)