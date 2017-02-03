Bakan Zeybekci: "2017 Atılım Yılının Başlangıcı Olacak"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçıya yönelik desteklerde bugüne kadar kullanılmış olan tüm enstrümanları kullandıklarını belirterek, "2017 yeniden bir atılım yılının başlangıcı olacak" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir'de Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yükselen Yıldızları Ödülleri" töreni öncesi basın toplantısı düzenledi. İhracatçıya yönelik desteklerde bugüne kadar kullanılmış olan tüm enstrümanları kullandıklarını kaydeden Bakan Zeybekci, "83'le başlayan Türkiye'nin dışa açılması, ihracata dayalı büyüme sürecindeki bugüne kadar kullanılmış ve sonuç alınmış olan ihracat destekleriyle ilgili tüm enstrümanları kullanıyoruz. 2017 yeniden bir atılım yılının başlangıcı olacak. 2016 ve 2017'de dünya ticareti ilk defa dünya büyümesinin altına indi. Dünya büyümesi artık dünya ticareti tarafından aşağıya çekilmiş hale geldi. Böyle bir coğrafyada Türkiye'nin kendi iç piyasalarındaki durgunluğu ihracatla aşma fırsatı var. Türkiye'de ihracatın artışı demek içeride üretim ve istihdam artışı demek. Bununla birlikte iç piyasada canlanma, ihracata dayalı büyüme demek. 2,5 yıldan bu yana ihracatın büyümeye katkı vermediği bir dönem geçirildi. İhracatın büyümeye başladığı bir dönem yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Bunlar olumlu gelişmeler" diye konuştu.



"Dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım"



KDV ve ÖTV düzenlemesi, kur ve enflasyon hakkında da değerlendirmede bulunan Bakan Zeybekci, şöyle konuştu:



"Kur konusunda dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım. Ekonomi, kendi dengeleri içinde bir değer oluşturacaktır. Spekülatif hareketlerin olduğu ortam, piyasayı, ihracatçıyı da rahatsız eder. 2015 Mayıs'tan itibaren negatif anlamda ayrıştık. Temmuz itibariyle negatif ayrışmamız biraz daha derinleşti. Bununla da spekülatif hareketler kur üzerinden açık hale geldi. Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi 'dokunmamak lazım' bölümüyle ilgili mutabık kaldı. Dövize Merkez Bankasının satış yaparak müdahalesi tercih edilmedi. Merkez Bankasının attığı adımları başarılı buluyorum. Artık spekülatif hareketlerle tetiklemenin sürdürülemeyeceği anlaşıldıktan sonra kendiliğinden bir noktaya doğru gidecektir. TL'nin değersizliği üzerindeki algı değişecektir. Doların euro karşısındaki değeri de değişecektir. Milli gelirinin yüzde 25'ini dış ticaretten sağlayan ABD ekonomisi için değerli dolar sürdürülebilir değildir. Amerikan Merkez Bankası, Amerikan ekonomisi için aşırı değerli dolar sürdürülebilir değildir. Amerikan Merkez Bankası da faiz artıramaz, artırsa bile uzun vadeli olamaz."



"Kurun etkisi sıfırlanacaktır"



İhracatta yüzde 15'ler seviyesindeki artış nedeniyle iç piyasada canlanma olacağına inandıklarını kaydeden Bakan Zeybekci, "İç piyasada ekonominin istenen noktaya gelmesi için hükümetin aldığı bir tedbir var. Bazı ürünlerde ÖTV 30 Nisan'a kadar kalktı. Beyaz eşya çoğunluk olmak üzere böyle bir tedbir alındı. Piyasada olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Kurun enflasyona doğrudan geçişkenliği olduğu 1-2 aylık dönem olacaktır. Öngördüğümüz bir şeydi ama ondan sonraki süreçte kurun etkisi sıfırlanacaktır. Enflasyon kurdan kendini kurtardıktan sonra istediğimiz zemine doğru gelmeye başlayacaktır" diye konuştu.



"İzmir serbest bölgeler şehri olacaktır"



Konuşmasında İzmir'in serbest bölgeler şehri olacağını vurgulayan Bakan Zeybekci, şu ifadelere yer verdi:



"Salı günü Serbest Bölgeler Kanunu Mecliste görüşmeye başlanacak. Onaylanırsa bu hafta içinde çıkmasını bekliyoruz. Eksikliklerimiz çoktu. Aliağa ile ilgili sıkıntımız çözülme noktasına geldi. O da 1-2 ay içinde Aliağa'nın resmi olarak açılması ile sonuçlanacak. İnşallah Sayın Başbakanımıza arz edeceğiz. En kısa sürede bitirip İzmir serbest bölgeye kavuşmuş olacak. 'İzmir serbest bölgeler şehri olacak' sözü bizim sözümüzdür. İnşallah bunu da yapacağız."



Bakan Zeybekci, 'kredi derecelendirme kuruluşları bizi eleştirdi' demektense gelecekle ilgili planlara konsantre olunması gerektiğini belirterek, "Altını çizerek söylüyorum; proje bazlı yatırım teşvik sisteminde dünyada en iddialı ülkeyiz" dedi. - İZMİR