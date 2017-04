Bakan Zeybekci: "16 Nisan Türkiye'de CHP'ye de İyi Gelecek"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum sonrası ekonomik süreci değerlendirerek, "Türkiye'de ticaret durmayacak, vadeler uzamayacak, yatırımlar askıya alınmayacak" dedi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ensar Vakfı tarafından düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Ekonomide Yeni Dönem Beklentileri" konulu toplantıya katıldı. Bakan Zeybekci, yaptığı konuşmada, "16 Nisan'da Türkiye inanılmaz bir iş yaptı. Birçok hastalıktan kurtuldu. Onun için dedim ki artık mazeretimiz kalmadı" ifadelerine yer verdi.



Geçmiş dönemlerde yaşanan ekonomik krizlere değinen Bakan Zeybekci, konuşmasında Türkiye'de hükümetlerin kurulamadığı ve ekonomik sıkıntılar dolayısıyla günlük ihtiyaçların karşılanamadığı dönemlerden bahsetti. Anayasa kitapçığı atılması sebebiyle Türkiye'de yüzde 7 bin 200 faizinin görüldüğünü belirten Bakan Zeybekci, "Türkiye yönetilemez hale geldi. Türkiye'yi IMF memurları yönetmeye başladı" şeklinde konuştu.



3 Kasım 2002 seçimlerini hatırlatan Zeybekci, "Türkiye IMF ve Dünya Bankasına bir cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 'Halk Bankası ve Ziraat Bankasını kapatmıyoruz. Vakıflar Bankasını satmıyoruz' dedi. O dönemde 'Vakıflar Bankasını satmıyoruz' dedikten sonra 2003,2004 ve 2005 yıllarında Vakıflar Bankası dünyanın en hızlı büyüyen bankası oldu" değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Zeybekci, Türkiye'nin 2002 yılındaki 3 bin 581 dolarlık milli gelir seviyesinden 10 bin 807 dolarlık milli gelir seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Zeybekci, Türkiye'nin bugün itibari ile dünyanın 17., Avrupa'nın ise 6. büyük ekonomisi olduğunu dile getirdi.



"16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin gündeminden koalisyon bir daha geri gelmemek üzere ilelebet kalktı"



16 Nisan halk oylamasından sonra Türkiye'de siyasetin değiştiğini kaydeden Zeybekci, "Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin gündeminden koalisyon bir daha geri gelmemek üzere ilelebet kalktı. Koalisyon kalktığı zaman Türkiye'de bakın her şey makulleşecek. Siyaseti makulleşecek" dedi.



"Türkiye'de ticaret durmayacak, vadeler uzamayacak, yatırımlar askıya alınmayacak"



"Mazeretimiz bitti" diyen Zeybekci, "Artık bu hastalıktan kurtulduk. Şimdi 2019'a kadara yapacağımız şey kanuni ve yasal düzenlemeleri, her şeyiyle Türkiye hazırlanıcak. 2019'daki seçimlerde Türkiye'de siyaset ne kadar malulleşmiş. Türkiye'de ticaret durmayacak, vadeler uzamayacak, yatırımlar askıya alınmayacak, tüketimler ertelenmeyecek, herkes işine gücüne bakacak" şeklinde konuştu.



Referandum sonrası siyaset ve ekonomide yaşanacak değişiklikleri aktaran Zeybekci, "16 Nisan Türkiye'de CHP'ye de iyi gelecek. Bütün siyasete iyi gelecek" mesajını verdi.



Zeybekci, ekonomi tarihinin en önemli günlerinin yaşandığını vurgulayarak, " 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi' rafa kaldırılsın yani bu Avrupa Parlamentosunda geçen gün alınan o akıl dışı karar, bunlar olsa FETÖ, bölücü terör örgütü, Türkiye muhtaç bir ülke olsun diyenler sevinecek. Öyleyse onları sevindirmeyeceğiz. Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden bir mutlaka olmak zorunda" şeklinde konuştu.



Booking.com açıklaması



Açıklamalarının ardından katılımcıların sorularını cevaplayan Bakan Zeybekci, "Booking.com" isimli internet sitesinin Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması ile ilgili sorulan soruya, "Geçtiğimiz günlerde mahkeme bir karar almıştı. Bu şirket yapılan işlemlerden, rezervasyonlardan dolayı komisyon alıyordu. Geliri ise oldukça yüksek. Türkiye'de milyar dolarlık iş yaparak, ciro yaparak, kar ederken Türkiye'ye bir kuruş bile vergi ödemiyordu. Bu da haksız rekabet yaratıyordu. Mahkeme bunun üzerine faaliyetleri yasakladı" diye cevap verdi.



Türkiye'nin bir an önce OHAL sürecinden çıkması gerektiğini dile getiren Zeybekci, "Türkiye'nin bir an önce OHAL'i gerektiren sebepleri halletmesi gerekiyor. Bu terör belası, FETÖ belası ile mücadelesini tertemiz yerine getirmek kaydıyla Türkiye bir an önce OHAL'den çıkmalı" açıklamalarında bulundu. - ANKARA