Bakan Zeybekci: '16 Nisan'da CHP'yi Bu Kısır Siyasetten Kurtarmak Için Evet Diyeceğiz' - Denizli

Zeybekci, Karşıyaka Pazaryeri'nde düzenlenen halkla buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini, bugüne kadar Türkiye'nin başına gelen belaların sorumlusu olan koalisyon hastalığından kurtulacağını belirtti.



Türkiye'de artık koalisyon dönemlerinin bir daha geri gelmemek üzere tarihin mezarlığına gömüleceğini ifade eden Zeybekci, "Bugüne kadar ne yaptılarsa koalisyonlarla yaptılar. Türkiye'nin başına ne kadar çorap ördülerse koalisyonlarla ördüler. Türkiye'nin bankalarını soydularsa koalisyonlarla soydular. Bu aziz milletin ödediği her kuruşu çaldılarsa hep koalisyonlarla çaldılar. Türkiye ne zaman yukarıya gitti, tek başına iktidarla gitti." diye konuştu.



Türkiye'nin bir daha yerinde saymaması, bir daha koalisyon görmemesi için "Evet" dediklerini vurgulayan Zeybekci, şunları söyledi:



"Türkiye'yi bir daha soydurmamak için, bu aziz milletin kuruş kuruş ödediği vergileri bir daha çaldırmamak için 16 Nisan'da 'evet' diyoruz. Bu memlekette koalisyonlarda, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı attı. Türkiye'de faizler yüzde 8 bine çıktı, yüzde 7 bin 200'e çıktı, yüzde 5 bine çıktı. Sadece bu faizlerden alıp götürdükleri 635 milyar lira. Nereden gitti, kimden gitti, kim ödedi? Siz ödediniz, maaşlardan vergilerle, sigaradan vergilerle, mazottan benzinden vergilerle, elektrikten tüpten şekerden vergilerle bu millet ödedi. 3 Kasım 2002 seçimlerinde bu millet, 'yeter söz de karar da milletindir' dedi. 2002'de, bu milletin destanıyla muhtar bile olamaz dedikleri Recep Tayyip Erdoğan, milletin hizmetkarı oldu, milletin adamı oldu. Hakkın aşığı, halkın sevdalısı oldu."



Türkiye'de 2001'de, 2002'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirasının faize gittiğine dikkat çeken Zeybekci, "100 liralık verginin 87 lirasını alıp gidiyorlardı. Bu ülke Allah aşkına tefeciye düşer mi, namerde muhtaç olur mu? Oldu, namerde muhtaç ettiler. Peki Recep Tayyip Erdoğan geldi de ne oldu? Şimdi Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor. İyi mi, iyi değil. 10 lirası faize gidiyor diye Recep Tayyip Erdoğan ortalığı yıkıyor. Faizler sıfıra inecek, kurtuluş yok." diye konuştu.



"Siyaset artık millet odaklı olacak"



Türkiye'nin 2002'den bugüne kadar dünyanın 16. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduğuna işaret eden Zeybekci, "Onun için karın ağrıları var, onun için Türkiye'yi çekemiyorlar, onun için topyekun hedef Türkiye. Türkiye dünyanın dünyanın ilk 10, Avrupa'nın ilk üç ekonomisinden biri olacak. Bunun için 16 Nisan'da evet diyoruz." dedi.



Türkiye'de 16 Nisan'dan sonra her şeyin güzel olacağını bildiren Zeybekci, şunları söyledi:



"Her şey farklı olacak, siyaset değişecek. Türkiye'de siyasi partiler artık bu milletin menfaati söz konusu olduğu zaman diyecekler ki mevzubahis vatansa gerisi teferruattır diyecekler. Onun için 16 Nisan CHP'ye de iyi gelecek. 16 Nisan'da CHP de bu kısır siyasetten kurtulacak. 16 Nisan'da CHP'yi bu kısır siyasetten kurtarmak için evet diyeceğiz. 16 Nisan'da CHP'yi de kurtaracağız, onu da siz kurtaracaksınız. Türkiye'de artık koalisyon tarihe gömülecek. İktidara gelmek için yüzde 50'yi almak zorunda. İster sağdan gelsin ister soldan gelsin. Şimdiki genel başkanının neden karnı ağrıyor, neden tek ayak üzerinde 40 yalan söylüyor biliyor musunuz? Çünkü o 16 Nisan'dan sonra Türk siyasetinde olmayacak da ondan, derdi o. Çünkü yüzde 23, yüzde 24'ü başarı görüyor. Ama CHP, 16 Nisan'dan sonra artık yüzde 50'yi almak zorunda olduğu için, bu milletin yüzde 60'ını kucaklayacağı için, yüzde 70'inin değerlerine saygı göstereceği için artık iktidar ümidi olan bir parti olacak. Onun için 16 Nisan'da CHP'yi kurtaracağız. 16 Nisan'dan sonra siyaset uzlaşacak, siyaset makulleşecek, siyaset artık millet odaklı olacak. Milletten büyük bir güç alsa olmayacak. Milletin iradesinden daha büyük bir güç olmaması için 16 Nisan'da evet diyeceğiz."



Zeybekci, "Türkiye'yi 2001'de İMF'ye muhtaç ettiler. Türkiye'nin anahtarını götürüp de İMF'ye teslim ettiler. 100 liranın 87 lirası faize giderse, 13 lira ile hiçbir şey yapamazsın. Götürürsün anahtarı teslim edersin. Onlar da aldılar anahtarı önce memurlarını gönderdiler. Memurları yetmedi, Türkiye'ye onurlu bir devlete, bağımsız bir devlete yapılacak en büyük hakareti yaptılar, Türkiye'ye başbakanın da üzerinde yetkilere sahip ekonomi bakanı gönderdiler." ifadelerini kullandı.



"İnşallah o 10 lirayı da onların boğazında bırakacağız"



Anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulacağı 16 Nisan'ın milli bir mesele, varlık meselesi olduğunu bildiren Zeybekci, konuşmasına şöyle devam etti:



"Var olmak ve yok olmak meselesi. Biz bir ve beraber olmadığımız zaman neler yaptıklarını gördük. Önce bizi parçalayacaklar, kutuplara ayıracaklar. Sonra onlar yine koalisyonla götürecekler. Şimdi ağızlarının suyu akıyor. 2001'de, 2002'de bu ülkede toplanan 100 liralık verginin 87 lirasını bunlar alıp gidiyordu. Şimdi 10 lira alıyorlar. İnşallah o 10 lirayı da onların boğazında bırakacağız. Onun için ağızlarının suyu akıyor. İstiyorlar ki yeniden koalisyonlar kurulsun, istiyorlar ki Türkiye yeniden yönetilmesin, istiyorlar ki toplanan 100 liralık verginin 87 lirasını yine alsınlar, gitsinler. Ama Türkiye eski Türkiye değil, kolay değil, eski güçsüz Türkiye değil."



Bugüne kadar koalisyon tezgahıyla Türkiye'nin kanını emdiklerini, ülkeyi soyduklarını belirten Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı:



"16 Nisan'da CHP'li kardeşimin elinden tutuyoruz diyoruz ki 'söz konusu vatansa, söz konusu milletse, söz konusu devletse, gel devleti, milleti, bayrağı ve vatanı öne alacak bir CHP için, bu milletle barışacak bir CHP için, Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak bir CHP için gel 16 Nisan'da 'evet' diyelim beraber' diyor muyuz 'evet'. Onlar da emin olun sırf bu sebeplerden dolayı size diyeceklerdir ki 'evet' millet için 'evet', bayrak için 'evet', vatan için 'evet', bağımsız Türkiye için 'evet' diyeceklerdir. Allah'ın izni ile bakın bundan sonra artık Türkiye'de bir daha seçimler gelirken bu millet şunu demeyecek 'yarın seçimler var, işler ne olacak, fabrika ne olacak? Milletin yüreği ağzında seçimlere gitmeyecek inşallah. Diyecek ki bu millet, ister sağdan gelsin, ister soldan gelsin kim gelirse gelsin, tek başına iktidara gelecek, koalisyon yok, onun için diyecek ki 'Allah bu millet için, memleket için hayırlısı neyse onu nasip etsin' diyecek. 16 Nisan'da koalisyonları bitirmeye var mıyız? Bitiriyor muyuz? İnşallah bunu da CHP'li kardeşlerimize önünüzdeki 1 hafta boyunca anlatıyoruz."