Bakan Zeybekci: "15 Temmuz Aynı Zamanda İşgal Girişimiydi"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal girişimiydi" dedi.



Kütahya'nın Simav ilçesinde halka seslenen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkemizi işgal etmek için bir girişim olduğunu ifade etti. Zeybekci, "Düşmanın da yiğidi olur mu?.Olur. Yunan cesaretiyle, ordusuyla geldi, yenildi gitti. Bunlar da bizi bölmek üzere geldiler. 16 Nisan'da bunlara cevabımızı sandıkta 'evet' diyerek vereceğiz. Simav cevabı 'evet' olacak" diye konuştu.



Bakan Zeybekci, Simav'ın Kuşu beldesini hukuk mücadelesinden dolayı tebrik ederek, 16 Nisan'da bu olayı kutlayacağını söyledi. Kütahya'da 4 yıl öğrenim gördüğünü belirten Bakan Zeybekci, Simavlılara 'hemşerilerim' diye hitap etti. Konuşmalarından sonra Simav Belediyesini de ziyaret eden Bakan Zeybekci, Simav'dan ayrıldı. - KÜTAHYA