Bakan Yılmaz: Tek Adam Kendiliğinden Oraya Gelmiyor

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, tek adam rejiminin geleceği yönündeki eleştirilerin yanlış olduğunu belirterek, "Tek adam rejimini istemiyoruz diyorlar. Tek adamdan olumsuz bir şey anlıyorlar. Ama bu tek adam kendiliğinden oraya gelmiyor" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandum çalışması kapsamında Sivas'ın Suşehri İlçesi'ni ziyaret ederken bir dinlenme tesisinde köy, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Bakan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekili Selim Dursun, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Eski Milletvekili Selami Uzun ve kurum müdürleri katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz 16 Nisan'da sandıkta hükümeti milletin kurup kurmamasına karar verileceğini söyledi.



"ÜLKE İSTİKRARLI HÜKÜMETLERLE YÖNETİLMELİ"



Ülkenin büyümesi için istikrarlı hükümetlerle yönetilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:



"İstikrar yarının ne olacağını bilmektir, yarının ne olacağını bilirsen Türkiye'de istikrar var demektir. 'Yarın ne olacağını bilmiyorum derseniz' burada istikrar olmaz, yatırım olmaz, gelişme ve büyüme olmaz. Kişi planını, programını ve hesabını yapamaz. Aslına bakarsanız siz bu halk oylamasına 2007 yılında 'evet' dediniz. Özü şu, bu halk oylamasında 2007'de 'cumhurbaşkanını siz seçmek ister misiniz' dedik, siz 'evet' dediniz. Cumhurbaşkanı anayasada yetkili, çok yetkili, hiçbir sorumluluk da verilmemiş. Niçin yetkili ve sorumsuz bir cumhurbaşkanını anayasa düzenlemiş, niçin kurgulamış. Çünkü bu makama hiçbir zaman milletin içerisinden birisinin geleceği düşünülmedi. Kimin geleceği düşünüldü, Ankara'da bir bürokratın geleceği düşünüldü."



"TEK ADAM KENDİLİĞİNDEN ORAYA GELMİYOR"



Tek adam rejiminin geleceği yönünde eleştirilerin olduğunu ve bunun yanlış olduğuna dikkati çeken Yılmaz şunları söyledi:



"Tek dedikleri şey 'tek adam' diyorlar, 'tek adam rejimi istemiyoruz' diyorlar. Bu tek adamdan olumsuz bir şey anlıyorlar. Ama bu tek adam kendiliğinden oraya gelmiyor. Oraya seçen, 'gel ya sen bizim başımıza hükümeti kur, başımıza geç' diyen bu millet. Eğer milletin seçtiğine kusur bulursanız, hata bulursanız millete 'Sen iyiyle kötüyü bilemiyorsun, doğruyla yanlışı bilemiyorsun, sen iyi adamı seçemiyorsun, senin seçme kudretin yok' demektir. Bu millete yapılabilecek en büyük hakarettir. Bunu diyenler kesinlikle demokrasinin 'd'sinden dahi anlamamış demektir. Demokrasinin özü milletin seçtiğinin başımızın gözümüzün üstünde demektir. Dolayısıyla milletin seçtiği tek adam olmaz, eğer menfi anlam yüklüyorsa. Milletin seçtiği millet gibi olur. Millet kendisine haksızlık edeni, kendisine zulüm edeni, kendisini aldatanı ve kendisine hizmet etmeyeni de seçmez. Biz de diyoruz ki milletine güvenen bu tür korkularından uzak olur. Biz milletimize güveniyoruz."



Bakan Yılmaz daha sonra Suşehri Spor Salonu'nda kaymakamlık tarafından düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katıldı. Yılmaz, bisiklet alan öğrencilere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Konuşmanın ardından protokol üyeleri bisiklet dağıtımını gerçekleştirdi.



- Sivas