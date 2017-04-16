Bakan Yılmaz: Sonuç Ne Olursa Olsun Birlikte Çalışacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sonuç ne olursa ülkemizin esenliği ve refahı için birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz referandum da oyunu memleketi Sivas'ta kullandı. Saat 11.00'de yanında Ak Parti milletvekili ve yöneticileriyle Sivas Lisesi'ne gelen Bakan Yılmaz 2072 nolu sandığa giderek, sandık görevlileri ile tokalaştıktan sonra sırasını bekledi. Oyunu kullandıktan sonra binada oy kullanılan sınıfları tek tek ziyaret eden İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada, "Millet iradesinin mutlak üstünlüğüne ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna inanarak halkın önüne bir anayasa değişikliği getirdik. Her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerden eşit şekilde faydalanmasını, nimetlerden eşit olarak yararlanmasını, külfetleri de eşit olarak yüklenmesini istiyoruz" dedi.



Siyasi partilere teşekkür eden Yılmaz, "Sonuç ne olursa ülkemizin esenliği ve refahı için birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. Bu halk oylamasının hem ülkemize hem de Sivasımıza barış getirmesini, huzur getirmesini diliyoruz. ve inanıyoruz ki bunun neticesi, bir müjdeli haberin, bir aydınlık günlerin habercisi olacaktır" dedi.



15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN LARI



Bakan Yılmaz'ın oyunu kullandığı Sivas Lisesi'nin koridarlarından birinin 'Şehitler ve Demokrasi Sokağı' olarak düzenlenmesi dikkat çekti. Oy kullanılan sınıfların da bulunduğu koridorda 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşanan olayların fotoğraflarının yer aldığı görüldü. Koridarda 15 Temmuz şehitlerinden başta Ömer Halisdemir olmak üzere tümünün fotoğrafları ile vatandaşların tanklara, askerlere müdahalelerini yansıtan fotoğraflar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrağı öperken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.



- Sivas