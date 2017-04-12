Bakan Yılmaz Referandum Mesaisini Sürdürüyor
Bakan Yılmaz referandum mesaisini sürdürüyorSİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmalarını sürdürerek Sivas'ın Divriği, Kangal ve Altınyayla ilçelerinde vatandaşlara neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı.
Bakan Yılmaz referandum mesaisini sürdürüyor
SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması çalışmalarını sürdürerek Sivas'ın Divriği, Kangal ve Altınyayla ilçelerinde vatandaşlara neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı.
Bakan Yılmaz Yılmaz, memleketi Sivas'ta yürüttüğü referandum çalışmaları kapsamında Divriği ilçesine gelerek partisinin ilçe başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililerine hitap eden Bakan Yılmaz neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı. Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından ilçeyi kurulan pazarı gezerek vatandaşları selamladıktan sonra restorasyonu devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşsifası'nı gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Yılmaz daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, partilerin ilçe başkanları ile sohbet etti. Ardından Kangal ilçesine geçen Bakan Yılmaz, burada da MHP ve CHP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek ilçedeki bir düğün salonunda vatandaşlarla buluştu. 16 Nisan'da niçin 'evet' oyu verilmesi gerektiğini anlatan Bakan Yılmaz, bunun bir parti meselesi olmadığını çünkü MHP, BBP ve Saadet Partisi tabanının da bu sisteme destek verdiğini ifade etti.
Bakan Yılmaz daha sonra Altınyayla ilçesini ziyaret ederek burada da vatandaşlara referandum konusunda bilgilendirmede bulundu.
(UY-