Bakan Yılmaz Referandum Mesaisini Sürdürüyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas’ın Divriği, Kangal ve Altınyayla ilçelerinde vatandaşlara referandumda neden ’evet’ denilmesi gerektiğini anlattı.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Divriği, Kangal ve Altınyayla ilçelerinde vatandaşlara referandum da neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı.
Bakan Yılmaz, memleketi Sivas'ta yürüttüğü referandum çalışmaları kapsamında Divriği ilçesine gelerek partisinin ilçe başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililerine hitap eden Bakan Yılmaz neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı. Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından ilçeyi kurulan pazarı gezerek vatandaşları selamladıktan sonra restorasyonu devam eden Divriği Ulu Cami ve Darüşsifası'nı gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Yılmaz daha sonra MHP ve CHP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, partilerin ilçe başkanları ile sohbet etti. Ardından Kangal ilçesine geçen Bakan Yılmaz, burada da MHP ve CHP'nin ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek ilçedeki bir düğün salonunda vatandaşlarla buluştu. 16 Nisan'da niçin 'evet' oyu verilmesi gerektiğini anlatan Bakan Yılmaz, bunun bir parti meselesi olmadığını çünkü MHP, BBP ve Saadet Partisi tabanının da bu sisteme destek verdiğini ifade etti.
Bakan Yılmaz daha sonra Altınyayla ilçesini ziyaret ederek burada da vatandaşlara referandum konusunda bilgilendirmede bulundu. - SİVAS