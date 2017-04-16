Bakan Yılmaz: "Millet Anayasa Değişikliğinin Kendi Menfaatine Olacağına İnandı"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu aziz millet kendisine sunulan anayasa değişikliklerini Türkiye'nin menfaatine olacağına Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına ve Türkiye'ye aydınlık günlere koşturacağına inandı. Evet tercihin de bulunaraktan Türkiye'nin önünü açtı" dedi.



Bakan Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığında basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Bugün Türk milletinin önüne bir anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bir mutabakat sonucunda getirmiştik. Bu aziz millet kendisine sunulan anayasa değişikliklerini Türkiye'nin menfaatine olacağına Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına ve Türkiye'ye aydınlık günlere koşturacağına inandı. Evet tercihin de bulunaraktan Türkiye'nin önünü açtı. Sayın Başbakanımızın söylediği gibi bu sürecin kaybedeni yoktur. Kazanan Türk milletidir. Eveti ile hayırı ile kazanan Türk demokrasisi olmuştur. Bu sonucu çıkaran aziz milletimize teşekkür ediyoruz. Bir Sivas milletvekili olarak öncelikle de yüzde 71 üzerindeki bir oyla bu anayasa değişikliğine güvendiğini gösterdi. Sivaslı hemşehrilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Hiç kimse kaybetmemiştir. İnşallah 80 milyon hiç ayrı gayrı olmadan bu ülkenin nimetlerini artırma konusunda beraber çalışacağız ve yine de külfetlerini de adaletli bir şekilde beraber birlikte üstleneceğiz. Biz hep beraber Türkiye'yi 21'inci yüzyıla taşıyacağız" dedi.



"Gerginlikleri geride bırakacağız"



Sonucun Türkiye'yi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkartmak için istikrarlı hükümetlere fırsat tanıyacağını söyleyen Yılmaz,"Dolayısıyla Türkiye istikrarlı hükümetler kazanacaktır. Yine bu halk oylamasına başlarken söylediğimiz bir husus vardı. Bundan sonra kim bu hükümeti yönetmek istiyorsa mutlaka ve mutlaka toplumun tamamını kucaklaması lazım. Yüzde 50'nin üzerinde oy alabilmek için bunu yapabilmek şart. Dolayısıyla Türkiye uzlaşma iklimine girecektir. Bugün aldığımız sonuçla Türkiye'nin bir uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu bundan sonra hiç kimse ötekici, kırıcı, başkasını tahkir edici dili kesinlikle kullanmayacaktır. Bundan sonra barış dilini Yunus'un dilini, Mevlana'nın dilini, Hacı Bektaş'ın dilini kullanaraktan 80 milyonla ortak değer hepsine her bir vatandaşın değerlerini kendi değeri olduğunu bilerekten davranacaktır. Bundan Türkiye kazanacaktır. Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında hep birlikte çalışacağız. Bu sürecin kaybedeni olmamıştır. Kazananı Türk milletimiz ve demokrasimizdir. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu - SİVAS