Bakan Yılmaz, "Halk oylamasında yapacağımız şey başkanı seçmektir"



SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,"Üç kişi yola çıktığında bir başkan gerekir de 80 milyon bir medeniyet yolculuğuna çıktığında bir başkan seçmek gerekmez mi? İşte bu halk oylamasında yapacağımız şey bu başkan seçmektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Suşehri ziyaretleri kapsamında daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yılmaz daha sonra Koyulhisar İlçesi'ne geçti. Bakan Yılmaz burada Koyulhisar Belediyesi Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde Koyulhisar halkıyla bir araya geldi. Yılmaz burada yaptığı konuşmada,"Üç kişi yola çıktığında bir başkan gerekir de 80 milyon bir medeniyet yolculuğuna çıktığında bir başkan seçmek gerekmez mi? İşte bu halk oylamasında yapacağımız şey bu başkan seçmektir. Kim seçecek başkanı? Millet seçecek millete güvenirsen hiçbir sıkıntı yok. Millete güvenmezsen yine millete bir sıkıntı yok. Kendin de bir sıkıntı var. Bir kendini gözden geçir derler ya bir check up'a gir. Kendini bir gözden geçir. Niye milletle bu kadar ters düştün. Kendi kodlarını bir bakıma al. Biz milletimize güveniyoruz. Ne verirse başımızın, gözümüzün üzerinde yeri var. Bu aziz millete pazar günü ne soracağız? Diyoruz ki sandıkta hükümeti sen kur. Hükümeti millet kurunca adı millet hükümeti oluyor. Millete sorduğumuz sorunun ne zararı var. Şimdi diyorlar ki 'millet hükümeti kurmasını bilmez, hükümeti kimin kurması gerektiğini de bilemez, bunlar doğru dürüst adam seçemezler' kimi seçermiş tek adamı seçermiş sonuçta adam seçiyorlar bu millet adam gibi adam seçer"dedi.

94 yıl 65 hükümet kurulduğunu ve bu hükümetlere 1.5 yıl düştüğünü anlatan Yılmaz,"Cumhuriyet 1923'te kuruldu. Şimdi 2017 yılındayız aradan 94 yıl geçti. Binali Yıldırımın hükümeti 65. hükümet. Her bir hükümete 1.5 yıl düşüyor. 1.5 yıllık hükümetlerle Türkiye çağ atlayamaz. 1.5 yıllık hükümetlerle Türkiye önüne koyduğu hedefleri yakalayamaz. 1.5 yıllık hükümetlerle dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olamaz, çağdaş uygarlık seviyesine çıkamaz, kendisine çağ atlatacak projelerin projesini yapamaz" diye konuştu.

"Milleti yalanlarıyla kandırıyorlar"

Tek adam yalnız olduğunu tek adamın hiçbir şey yapamayacağını ifade eden Yılmaz," 'Kaddafi tek adam diyor' millet yanında durmayınca köprü altından çıkartıldı. Milleti yanlışlarıyla yalanlarıyla kandırıyorlar. Seyit Rıza'nın çok güzel bir sözü var, diyor ki 'ben sizin yalanlarınızla dolanlarınızla başa çıkamadım, bu benim için ar olsun, ama bende sizin önünüzde diz çökmedim buda size ar olsun.' Biz bunların yalanlarıyla dolaylarıyla başa çıkamadık" şeklinde konuştu.

Bakan Yılmaz, daha sonra Cumhuriyet İlkokulunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan proje kapsamında ihtiyaç sahibi 51 öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtım törenine katıldı.

Yılmaz buradaki konuşmasında ise eğitime yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Bakan Yılmaz, "2002 yılında eğitime ayırdığımız pay 11 milyar. O yıl ki bütçenin yüzde 10'una tekabül ediyordu. Şimdi 122 milyar ayırıyoruz, bu yıl ki bütçenin yüzde 20'sine tekabül ediyor. Dolayısıyla geçmiş dönemde eğitime verilen önemden yüzde 100 daha fazla önem verdik dediğimizde rakamlar bunu gösteriyor. İstiyoruz ki evlatlarımıza daha iyi okullar yapalım,esinde de daha iyi derslikler yapalım, daha iyi çalışma ortamları yapalım diyoruz. Bakın biz gelmeden önce Türkiye'de ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'ydı. Şimdi 25'e düşürüldü, ama pekala Koyulhisar'da 18, bir çok yerde de 20 civarında. Ama istisna olarak bunun üzerinde olan yerler var. Allah nasip ederse başbakanımızın talimatı var, ikili eğitimi kaldıracağız ve bizim aldığımız eğitimden daha iyi eğitimleri evlatlarımıza vereceğiz. Çünkü bunlar Türkiye'nin geleceği, bunlar bizim evlatlarımız, her şeyimiz. Bunlar bizim yarınlara umutla bakmamızı sağlayan unsurlar." ifadelerini kullandı.