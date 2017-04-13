Bakan Yılmaz: "Güç Odaklarını Kaldırmak İçin Millete Geldik"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve bazı kurumların vesayet makamı olduğunu bu makamlarla güç odakları oluşturulduğunu belirterek, "Güç odaklarını kaldırmak için millete geldik" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dinlenme tesisinde köy, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, "Önümüzde bir halk oylaması var. Bu pazar günü gerçekleşecek. İki gün sonra biz millet olarak şuna karar vereceğiz. Hükümeti sandıkta biz kurmak istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Esası özü bu. Genel kural şu egemenliğin sahibi millettir. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Devletin ne gücü varsa millete aittir. Bütün güç de yetki de millettedir. Ama millet bir şekilde yapılan anayasalarla bütün bu yetkisini bir yerlere devretmişti. Cumhurbaşkanlığı yetkisi sizde değildi meclisteydi oraya devretmişti. 2007'de halk oylamasıyla bu yetkiyi tekrar aldınız. Tabir şu 'Siz bunu Ankara'da yapamadınız, beceremediniz ben bu hakkıma sahip çıkıyorum.' dediniz. Şimdi aynı teklife sizin önünüze geliyoruz. Hükümet kurmak sizin asli vazifeniz. Milleti temsil eden millete hizmet eden kimin hizmetkar olacağına siz karar vereceksiniz. Size hizmet edeni sizin belirlemeniz en doğalıdır" dedi.



"Türkiye'de farklı kurumlara vesayet misyonu verildi"



AK Parti döneminde de e-muhtıra verildiğini hatırlatan Yılmaz, "Bizim dönemimizde bile muhtıra verdiler devlete ait bir kurum. Televizyona bildiri koydular. Siz kimsiniz? İyi de bu hükümet millete hesap verir size hesap vermez ki bu ülkenin başına kimin geleceğini de millet belirler. Bize seçtirmediler. Her zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi kriz oldu. Ne için o makama sahip olmayı çok önemli görüyorlardı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı makamı vesayet makamı yani milletten yetki alan destek alan hükümetler istediklerini yapmasın. Bir kimse orada fren olsun. Bazen vesayet makamı Cumhurbaşkanı oldu. Bazen de Milli Güvenlik Kurulu oldu. Bazen Anayasa Mahkemesi oldu. 411 milletvekiliyle bir anayasa yapsan da onu iptal ettiler. Türkiye'de farklı kurumlara bir vesayet misyonu verilerek güç odakları oluşturuldu. Güç odaklarını kaldırmak için millete geldik" diye konuştu.



Bakan Yılmaz daha sonra Suşehri Spor Salonu'nda Suşehri Kaymakamlığınca tarafından düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katıldı. Bisiklet alan öğrencilerinden kask takmaları ve kurallara uymalarını isteyen Yılmaz, "İnşallah biz kurallara uyarsak daha sağlıklı, daha güzel, daha iyi bir nesille Türkiye'yi yeni yüzyılda yönetecek gençlerimize emanet edeceğiz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur, sağlam vücut sağlam sporla iyi sporla gelir. Bisiklet sporu da sporların en iyisidir" diye konuştu.



Konuşmanın ardından öğrencilere protokol üyeleri bisiklet dağıttı. - SİVAS