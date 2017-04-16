Bakan Yılmaz: Gerginlikleri Geride Bırakacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye uzlaşma iklimi getireceğini ileri sürerek, "Artık gerginlikleri geride bırakacağız. Bundan sonra inşallah hep beraber yeni Türkiye'nin inşasında birlikte çalışacağız" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, referandum sonuçlarını memleketi Sivas'ta partisinin il başkanlığından takip etti. Referandumda, resmi olmayan sonuçlara göre çoğunlukta 'evet' oyu çıktığının açıklanması üzerine Bakan Yılmaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Yılmaz, bir mutabakat sonucu Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Türk milletinin önüne bir anayasa değişikliği getirdiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Bu aziz millet kendisine sunulan anayasa değişikliklerinin Türkiye'nin menfaatine olacağına, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldıracağına ve Türkiye'yi aydınlık günlere kavuşturacağına inandı ve 'evet' tercihinde bulunarak Türkiye'nin önünü açtı. Sayın başbakanımızın söylediği gibi, 'Bu sürecin kaybedeni yoktur, kazananı Türk milletidir. 'Evet'iyle, 'hayır'ıyla kazanan Türk demokrasisi olmuştur. Bu sonucu ortaya çıkaran aziz milletimize sonsuz teşekkür ediyoruz."



Sivas'tan referandum da büyük bir farkla 'evet' çıktığını belirten Bakan Yılmaz, hemşerilerine de ayrıca teşekkür etti. Bu halk oylamasında hiç kimsenin kaybetmediğini ifade eden Bakan Yılmaz, "İnşallah 80 milyon hiç ayrı gayrı olmadan bu ülkenin nimetlerini artırma konusunda beraber çalışacağız. ve yine külfetlerini de adaletli bir şekilde hep beraber birlikte üstleneceğiz. Biz hep beraber Türkiye'yi 21'inci yüzyıla taşıyacağız" dedi.



- Sivas