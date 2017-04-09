Bakan Yılmaz'dan, Tsyd İl Temsilciğine Ziyaret
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Temsilciliğini ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Temsilciliğini ziyaret etti.
Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu çalışmaları kapsamında Sivas'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TSYD Sivas İl Temsilciliğini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında il temsilcisi Kemal Çağlayan'dan bilgi aldı.
Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı olarak gençlerin sporda başarılı olması için çalışmalar yaptıklarını, okul sporlarına büyük önem verdiklerini dile getiren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sisteminin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye'nin her alanda büyük ülkeler arazında yerini alacağını söyledi.
Bakan Yılmaz, Sivasspor'u Süper Lig'de görmek istediklerini ve bu sezon Yiğidoların mutlu sonu yakalayacağını da ifade etti. TSYD Sivas İl Temsilcisi Kemal Çağlayan ziyarette Bakan Yılmaz'a günün anısına plaket takdim etti. - SİVAS