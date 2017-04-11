Bakan Yılmaz'dan Müfredat Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredat ile ilgili 200 binin üzerinde görüş geldiğini belirterek,"16 Nisan'dan sonra halk oylamasından sonra yeni müfredatı onaylayacağız. Kitap yazımı ardından basımı ile birlikte önümüzdeki dönem 1,5 ve 9'uncu sınıflar yeni müfredat kitaplarıyla eğitime başlayacaklar"dedi.



Bakan Yılmaz, Sivas'taki referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi. Bakan Yılmaz 16 Nisan'da halk oylamasında neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattı.



Yılmaz, daha sonra Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı sandık kurulu toplantısında partili kadınlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz bir yılda 30 bin derslik yapıldığını bu rakamın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir rakam olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım'ın eğitimle ilgili talimatları olduğunu hatırlatan Yılmaz,"Daha kaliteli bir eğitim vermek lazım. Daha kaliteli bir eğitim için mutlaka ikili eğitimi kaldırmak lazım. Evlatlarımız alaca karanlıkta okula gitmesin koşturmaca şeklinde bir ders veriliyor. Bundan dolayı Başbakanımızın talimatı ikili eğitimi kaldıracağız. Bunun için 77 bin dersliğe ihtiyacımız var. 55 bin dersliğe 15 büyükşehir de ihtiyaç var. Allah nasip ederse 2019 yılın sonuna kadar bu 77 bin dersliği yaparaktan Türkiye'ye ikili eğitimden kurtaracağız. Çünkü kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. Geçmiş dönemde kıyasladığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 26'ya düştü. İyi bir yoldayız. 2019'a kadar da bu yolda devam edeceğiz"dedi.



"Ağustos'ta 10 bin öğretmen alacağız"



Eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu vurgulayan Yılmaz,"Öğretmenlerimizin sayısını arttırmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için gereken unsurların birisi de öğretmen başına düşen öğrencisi sayısıdır. Bu da önemli bizden önce 30'du şimdi 20'ler civarında ama bu sayıyı da 20'nin altına düşürmek lazım. 560 binin üzerinde öğretmen alımını gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir rakam şuanda dışarı da gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Geçen yıl 50 bin öğretmeni eğitim ailemizle buluşturduk. 30 bininin atamasını Şubat'ta yaptık oryantasyon eğitimine tabi tuttuk. Öğrencileriyle buluşturduk. 20 bininin atamasını Ekim'de gerçekleştirdik. Bir yılda 50 bin bazı ülkelerin tüm kamu görevlilerinde denktir. Bu yılda 20 bin öğretmen alacağız. Şuanda mülakatları yapılıyor. Allah nasip ederse Ağustos'tan sonra da 10 bin öğretmen alacağız. Dolayısıyla istiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim" dedi. Öğrencilerin devamsızlık yapmasını istemediklerini belirten Yılmaz sözlerini şu şekilde sürdürdü.



"Biz kaliteli eğitim vermek istiyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımızın devamsızlığı hiç olmasın hatta derslere geç dahi gelmesin gelmezse, geç kalırsa eğitim aksıyor. Dolayısıyla ne yapıp yapıp mutlaka ve mutlaka evlatlarımızın düzenli olarak okula gitmesini teşvik etmemiz lazım. Biz 81 bin engelli evladımızı evinden alıp okula götürüyoruz, okuldan alıp eve götürüyoruz. Okula gelemeyecek kadar engelli olanlar var. Öğretmenlerimizi eve gönderiyoruz. Buna evde eğitim deniliyor. 13 bin üzerinde evladımıza da evde eğitim veriyoruz"



"Yeni müfredat ile ilgili 200 bin görüş geldi"



Müfredatın yenilendiğini ifade eden Yılmaz,"İstiyoruz ki evlatlarımıza yeni bir müfredatla hayatlarında ihtiyacı olan bilgili öğrensinler gereksiz bilgileri öğrenmesinler. Evlatlarımızı bilgi hamalı yapmayalım. Gereksiz bilgileri evlatlarımıza öğrettiğimiz de yarın okulu bitirdiklerinde bu bilgiler onun hayatına ne katkısı olacak. İstiyoruz ki müfredatı gereksiz bilgilerden arındıralım mutlaka bilmesi gereken bilgileri evlatlarımıza verelim. Müfredatı halkımızın görüşlerine açtık. Söylenmeyin söyleyin dedik. Hangi bilgiler evlatlarımıza verilmesi gerekiyorsa bize iletin verilmemesi gerekenleri de bize iletin dedik. 200 binin üzerinde görüş geldi. Arkadaşlar üzerinde çalıştılar. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasından sonra yeni müfredatı onaylayacağız. Kitap yazımı ardından basımı ile birlikte önümüzdeki dönem 1,5 ve 9'uncu sınıflar yeni müfredat kitaplarıyla eğitime başlayacaklar" diye konuştu.



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