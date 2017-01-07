Bakan Yılmaz'dan Lise Öğrencisine Doğum Günü Sürprizi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Tokat Mehmet Emin Saraç Kız Anadolu Lisesi dokuzuncu sınıf öğrencisi Şüheda Bayrak'a sürpriz yaparak, doğum gününü görüntülü mesaj ve tablet hediyesi ile kutladı.



Şüheda'nın babası Erdoğan Bayrak, yaklaşık bir ay önce mail atarak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan kızının 15'inci doğum günü için kutlama mesajı göndermesini talep etti. Baba Bayrak'ın isteğini kırmayan Bakan Yılmaz, Şüheda'nın doğum günü için CD ile görüntülü kutlama mesajı ile birlikte hediye olarak tablet gönderdi.



Şüheda'nın haberi olmadan okul yönetimince gerçekleştirilen organizasyonla öğrencilere, Müsteşar Yardımcısının okulu ziyaret edileceği ve bir sürpriz yapılacağı söylenerek, beklemeleri istendi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük'ün Şüheda'nın sınıfını ziyaret ettiği anda, Bakan Yılmaz'ın öğrencinin doğum gününü kutlama mesajı tahtaya yansıtıldı.



Büyük, Bakan Yılmaz'ın gönderdiği tablet hediyesini, sürpriz karşısında oldukça şaşıran ve heyecanlanan Şüheda'ya verdi. Şüheda, Büyük ve arkadaşları, daha sonra birlikte doğum günü pastasını kesti.



"Bize zaman ayırarak gönüllerimize girdi"



Baba Bayrak, AA muhabirine, kızına doğum gününde sürpriz yapmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına mail attığını söyledi.



Bakanlıktaki herkesin kendisine yardımcı olduğunu, daha sonra Yılmaz ile telefonla görüştüğünü anlatan Bayrak, "Bize dönüş olacağına ihtimal vermemiştim. Bakanımız o kadar yoğunluğun içinde bize zaman ayırdı. Gönüllerimize girdi. Bu şekilde bütün çocukların gönlüne girmiş oldu." dedi.



Bu durumdan kızının haberi olmadığına işaret eden Bayrak, "Kızım Bakanımızı çok seviyor. Bakanımızdan görüntülü mesaj ve hediye gelmesi onun için en büyük hediye oldu. Biz de çok mutluyuz." diye konuştu.



Şüheda Bayrak da yapılan hazırlıklardan hiç bilgisi olmadığına dikkati çekerek, "Bakanımızın mesajını görünce şoke oldum. Çok sevindim. Öğretmenlerim o kadar gizli tuttular ki hiçbir şey hissetmedim. Bize 'Müsteşar Yardımcısı gelecek' dediklerinde heyecanlandık ama benim için gelebilecekleri aklıma gelmezdi. Bakanımızın mesajı büyük sürpriz oldu. Bakanımızı çok seviyorum ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.