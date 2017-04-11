Bakan Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenciler ile bir araya geldi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde öğrenciler ile bir araya gelerek, oylanacak yeni anayasayı anlattı. "Neden "evet" demeliyiz?" sorusunu cevaplayan Bakan Yılmaz, "Bu yeni gelen 'cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' daha demokratiktir ve daha çok milli iradeye uygundur. Karşı soru gelmesi gerekir, neden? Nasıl oluyor da daha çok milli iradeye uygun, niçin demokrasiye uygun. Bunun da cevabını biz şu şekilde veriyoruz; 2002'de biz AK Parti olarak seçime girdik. Bu milletin yüzde 34'ünün oyunu aldık bu ülkeyi yönettik. Bundan sonra eğer bu anayasa değişikliği kabul edilirse herhangi bir parti veya kişi yüzde 34 ile bu ülkeyi yönetebilecek mi? En az yönetebilmek için yüzde artı 1 oy almak lazım. Bundan sonra hükümet kurabilmek için yüzde 50 oy almak lazım" dedi.



Yılmaz, "Cumhurbaşkanı'na meclisi fesih etme yetkisi mi veriliyor?" sorusuna ise, "Cumhurbaşkanı'na meclisi yenileme yetkisi veriliyor. Doğru ancak meclise de cumhurbaşkanını yeniden seçebilme hakkı veriliyor. Bugün Fransız Parlamentosunu Fransa Cumhurbaşkanını seçime götürebilme yetkisi var mı? Yok. Amerika'daki şu an başkanı seçime götürebilme yetkisi var mı? Millet seçti bunu, Trump'ı 4 yıl ama işte 'görüyorum ki kararname çıkardı, başkanlık kararnamesi bunlarda işte tepkisini topluyor dünyanın acaba yanlış bir karar vermiş olabilir misin yeniden kararını gözden geçirebilir misin' diye Amerika Parlamentosu başkanı seçime götürebilir mi? Götüremez" dedi.



"Türkiye, dünyada 16. büyük ekonomiye sahip"



Öte yandan eğitimdeki yatırımlara değinen Bakan Yılmaz, "2002'de 11 milyar ayrılıyordu, şimdi 22 milyar lira ayrılıyor. 80 yılda yapılan dersliğe yakın derslik yaptık ve şuan her gördüğümüz 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Aynı zamanda öğretmenlerimizin özgürlük haklarını geçmişe göre çok daha iyileştirdik. 2002'de bir öğretmenimiz haftada 15 saat ek ders verip aldığı ücret 400 dolardı. Şimdi o öğretmenimize bizim verdiğimiz para 940 dolar. Geçmişle kıyaslanamayacak kadar iyi durumdayız. Kitapları ücretsiz veriyoruz, tabletleri ücretsiz veriyoruz, okul sütünü ücretsiz veriyoruz, okul üzümünü ücretsiz dağıtıyoruz. Bazı yerlerde belediye başkanları, kitabın yanında defteri de biz ücretsiz veriyoruz diyor, dolayısıyla hayırlı bir iş yaparsanız, hayır işinin yanına eklenenler çoğalır. İstiyoruz ki evlatlarımız bizim aldığımız eğitimden çok daha iyi bir eğitim verelim. Peki eğitimde kaçıncı sıradayız diye baktığımda, ekonomide sıranız ne ise eğitimde de sıranız odur. Ekonomide sıranız nedir? İstatistik kurumunun açıkladığı, rakamlara göre, Türkiye dünyada 16. büyük ekonomiye sahip. Satın alma gücü diye de bir ölçü var. Satın alma gücünde ise 14. sırada Türkiye" diye konuştu. - SİVAS