Bakan Yılmaz: CHP Kendini Bu Ülkenin Sahibi Sanıyor (2)

'MİLLETİN SEÇTİĞİNE DİKTATÖR DENMEZ'



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Doğanşar İlçesi'ni ziyaret ederek ilçe meydanına kurulan platformda halka hitap etti. 16 Nisan'da yapılacak referandum a değinen Bakan Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokrasiye ve milli iradeye daha uygun, uzlaşmayı getirecek, istikrarlı hükümetler getirecek, hukuk devletine daha uygun ve kuvvetler ayrılığına daha uygun olduğunu söyledi. Yeni sisteme 'tek adam rejimi' denildiğini ifade eden Bakan Yılmaz, şunları söyledi:



"Bu tek adamın iyi bir şey olmadığını düşünüyorlar, yani menfi bir anlam yüklüyorlar. Hadi diyelim, diktatör diyorlar. İyi de diktatör oraya kendiliğinden mi gidiyor. Millet seçiyor, millet. Millet kendisine zulüm edeni seçer mi? Millet kendisine haksızlık edeni seçer mi? Millet, kendisine vaatte bulunup da gerçekleştirmeyeni seçer mi? Eğer seçer derseniz milletin seçme kuvveti yok demek, seçme kudreti yok demek, millet iyiyle kötüyü ayırt edemez demek. Milletin kendi başına bir diktatör seçeceğini söylemek, millet cahil demek, millete hakaret etmek demek. Ama 'millet hata eder' diyemediklerinden 'biz diktatör istemiyoruz' diyorlar. Millet diktatörü seçmez, milletin seçtiğine diktatör de denmez. Zaten milletin seçtiğine diktatör dersen sen millete hakaret ediyorsun demektir. Millete kızamayanlar, milletin desteklediğine kızıyorlar. Çok net, Recep Tayyip Erdoğan'a kızıyorlar. Bu millet niye senin yanında duruyor diye kızıyorlar. İyi de bu millette kimin yanında duracağını bilir. Doğru mu?"



Bakan Yılmaz daha sonra referandum da 'evet' ve 'hayır' şeklinde 2 yol olduğunu belirterek, "Hayır yolunda kim var? PKK'nın lideri var, PKK'nın elebaşları var. FETÖ'nün lideri var. DHKP-C var. Almanya var, Hollanda var, Belçika var. Türkiye'nin iyiliğini, huzurunu, rahatını istemeyenler var" dedi.