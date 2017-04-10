Bakan Yılmaz CHP Ilçe Başkanlığını Ziyaret Ederek 'Evet'i Anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Hafik ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığına geçerek partililere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin demokrasiye ve milli iradeye daha uygun olduğunu ve niçin 'evet' verilmesi gerektiğini anlattı. Yılmaz, Sivas'ta yürüttüğü referandum çalışmaları kapsamında Hafik ilçesine geçerek ilçe meydanında vatandaşlara hitap etti. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinen Yılmaz, bu ülkenin koalisyonlardan hükümet pazarlıklarından çok çektiğini belirterek cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Erbakan'ın, Başbuğ Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Turgut Özal'ın, Demirel'in hayali olduğunu ve onların bu hayalini MHP'nin desteğiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yılmaz, daha sonra MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ederek 'hayır' yolunda kimlerin olduğunu vatandaşlara anlatılması gerektiğini aktardı. Ardından CHP İlçe Başkanlığına geçerek partililere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin demokrasiye ve milli iradeye daha uygun olduğunu ve niçin 'evet' verilmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, daha sonra esnaflarla selamlaştı ve ilçede kurulan pazarı ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi.



Bir basın mensubunun yeni hükümet sisteminin eğitme nasıl katkı sunacağını sorması üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:



"Eğitimde değişmez hedefimiz eğitimde kaliteyi artırmaktır. Eğitimde kaliteyi artırmak için merkezi hükümetten eğime çok büyük bir pay ayırmak lazım. 2002'de merkezi hükümette eğitime yüzde 10 oranında bir pay ayrılırken şimdi yüzde 20 oranında pay ayırmaktayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde milli eğitime ne katkısı olacaktır? Eğer kaynakları israf etmezsek, milli geliri artırırsak, artan milli gelirden ayrılan bu daha yüksek oranda payla eğitime daha çok kaynak ayıracağız. Eğitime daha çok kaynak ayırmak demek öğretmenin maaşını artırmak demek. Daha kaliteli okullar yapmak demek, dersliklerde daha az sayıdaki öğrenciyle eğitimi yürütmek demek. Meslek liselerini yaygınlaştırmak demek, atölyelerini tam olarak tamamlamak demek, stajlarını en kaliteli yerlerde yapmalarını sağlamak demek, üniversitelerdeki eğitimi artırmak demek, üniversitelerin ihtisaslaştırılmasını sağlamak demek, dışardan bunları bir kalite denetimine tutmak gerek demek. Yine yüksek bir planlama yaparak ülkenin hangi alanda ihtiyacı varsa o alandaki okulların bölümlerinin açılması, hangi alanda ihtiyaç yoksa o alandaki bölümlerin kontenjanlarını da azaltarak hakkıyla bir planlama yapmak demek. Kaynağınızı artırırsanız, planlamanızı çok iyi yaparsınız, bunu da eğitime olumlu katkısı olacaktır. Milli geliri artırırsak 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olur."



(Uğur Yiğit / İHA)