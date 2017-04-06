Bakan Yılmaz: Bu Sistem Türkiye'ye Uzlaşma Getirecek

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, anaya değişikliği ile getirilecek sistemde, halkın yüzde 50'sinden fazlasının oyu ile iktidar olunacağını belirterek, "Hiçbir partinin oyu yüzde 50'nin üzerinde değil. O halde hükümet olabilmek için mevcut partiler mutlaka diğer partilerden oy alabilmek zorundadır" dedi.



Şarkışla'da açılış ve temel atma töreninde konuşan İsmet Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha demokratik bir sistem olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Çünkü milletin çoğunluğunun, yüzde 50'den fazlasının oyunu alaraktan ancak hükümet kurabilirsiniz. Bu ana kadar biz yüzde 34'lerle, 40'larla bu ülkeyi yönettik. Bundan sonra bu ülkeyi yöneten kişinin mutlaka ve mutlaka en az yüzde 50 oy alması lazım. Bundan dolayı da diyoruz ki yüzde 50 ile bu ülkeyi yönetmek, yüzde 30'larla, yüzde 40'larla yönetmekten daha demokratiktir, daha milli iradeye uygundur. Yine diyoruz ki bu sistem bir uzlaşma getirecek Türkiye'ye. Türkiye'nin de uzlaşmaya ihtiyacı var. Hiçbir partinin oyu yüzde 50'nin üzerinde değil. O halde hükümet olabilmek için mevcut partiler mutlaka diğer partilerden oy alabilmek zorundadır. Başka partilerden oy almak istiyorsan barış gücünü kullanmalısın, 80 milyonu kucaklamalısın. İş bu sistem Türkiye'ye uzlaşma getirecek, barış, kardeşlik, birleştirme, bütünleştirme getirecek. Ötekileştiren, kutuplaştıran, kavga çıkaran dilden uzaklaştırmayı getirecek. Türkiye'nin de yine buna ihtiyacı vardır."



Bakan Yılmaz, referandum dan 'evet' çıkacağını ileri sürerek, "Ben inanıyorum ki gerek Türk milleti, gerekse bu aziz millet, Sivaslı hemşerilerim hiçbir zaman 'hayır' yolunu takip edenlerle birlikte olmayacaktır. Kim var 'hayır' yolunu takip edenler arasında? Aziz millet çok daha iyi biliyor" dedi.



- Sivas