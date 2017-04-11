Bakan Yılmaz: 20 Bin Öğretmen Alacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu belirterek, "Bu yıl 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. İstiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen kahvaltıda mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu. Burada muhtarlara hitap eden Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli iradeye ve demokrasiye daha uygun olduğunu, 16 Nisan'da 'evet' çıkması halinde Türkiye'nin istikrara kavuşacağını söyledi. Daha sonra Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sandık başkanları toplantısına katılan Yılmaz, hükümetleri döneminde eğitim alanında yapılan yatırımları anlattı.



"2019 YILININ SONUNDA İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ"



Başbakan Binali Yıldırım'ın ikili eğitimin kaldırılması yönünde talimatları olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Daha kaliteli bir eğitim vermek lazım. Daha kaliteli bir eğitim için mutlaka ikili eğitimi kaldırmak lazım. Evlatlarımız alacakaranlıkta okula gitmesin. Koşturmaca şeklinde bir ders veriliyor. Bundan dolayı Başbakanımızın talimatıyla ikili eğitimi kaldıracağız. Bunun için 77 bin dersliğe ihtiyacımız var. 55 bin dersliğe 15 büyükşehirde ihtiyaç var. Allah nasip ederse 2019 yılın sonuna kadar bu 77 bin dersliği yaparak Türkiye'yi ikili eğitimden kurtaracağız. Çünkü kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. Geçmiş dönemde kıyasladığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 26'ya düştü. İyi bir yoldayız. 2019'a kadar da bu yolda devam edeceğiz" dedi.



"BU YIL 20 BİN ÖĞRETMEN ALACAĞIZ"



Eğitimin kilit taşının öğretmen olduğunu ve yeni alımlar yapılacağını belirten Bakan Yılmaz, şunları söyledi:



"Öğretmenlerimizin sayısını artırmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için gereken unsurların birisi de öğretmen başına düşen öğrencisi sayısıdır. Bu da önemli, bizden önce 30'du şimdi 20'ler civarında. Ama bu sayıyı da 20'nin altına düşürmek lazım. 560 binin üzerinde öğretmen alımını gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir rakam şu anda dışarıda gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Geçen yıl 50 bin öğretmeni eğitim ailemizle buluşturduk. 30 bininin atamasını şubatta yaptık. Oryantasyon eğitimine tabi tuttuk, öğrencileriyle buluşturduk. 20 bininin atamasını ekimde gerçekleştirdik. Bir yılda 50 bin öğretmen atadık, bu rakam bazı ülkelerin tüm kamu görevlilerinde denk. Bu yıl da 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. Allah nasip ederse Ağustos'tan sonra da 10 bin öğretmen alacağız. Dolayısıyla istiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim."



"13 BİN EVLADIMIZA EVDE EĞİTİM VERİYORUZ"



Öğrencilerin devamsızlık yapmasını istemediklerini belirten Bakan Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:



"Biz kaliteli eğitim vermek istiyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımızın devamsızlığı hiç olmasın hatta derslere geç dahi gelmesin. Gelmezse, geç kalırsa eğitim aksıyor. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka evlatlarımızın düzenli olarak okula gitmesini teşvik etmemiz lazım. 81 bin engelli evladımızı evinden alıp okula götürüyoruz, okuldan alıp eve götürüyoruz. Okula gelemeyecek kadar engelli olanlar var. Öğretmenlerimizi eve gönderiyoruz. Buna evde eğitim deniliyor. 13 bin üzerinde evladımıza da evde eğitim veriyoruz."



Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Valisi Davut Gül ve bazı il protokol üyeleri ile birlikte İnönü Bulvarı üzerinde bulunan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.



- Sivas