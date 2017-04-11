Bakan Yılmaz: 20 Bin Öğretmen Alacağız (2)

'MİLLETE GÜVENİRSEN ERDOĞAN'DAN SONRA KAYGI DUYMAZSIN'



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kentteki bazı derneklerin açılışlarına katıldıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi'ne geçti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından üniversitenin kültür merkezinde düzenlenen 'Genç kürsü 'programında öğrencilerle buluşan Bakan Yılmaz, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Soru üzerine, 16 Nisan'da niçin 'evet' oyu verilmesi gerektiğini anlatan Bakan Yılmaz, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokrasiye ve milli iradeye daha uygun olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz, "Başkanlık sistemi için Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra yetiştirilen isimler var mı?" şeklinde yöneltilen soruya şu cevabı verdi:



"Başkanlık sistemine böyle insan yetiştirip de, 'Bu başkan olsun' denmez. Başkanlığı kim belirleyecek? Millet belirleyecek. Yetki de karar da millettedir. Millet tanımadığını, bilmediğini seçer mi? Seçmez. Millet kumar oynar mı? Oynamaz. Millet, görmüş, tecrübe etmiş, her konuda kendisini ispat etmiş, hem hizmet etmiş hem de kendi değerleriyle uzlaşma içinde olan insanları seçer. Dolayısıyla millete güvenirsen Tayyip Erdoğan'dan sonra da bu makama kimin geleceği hususunda kaygı duymaman lazım. Zaten millete güvensen hiçbir şekilde kaygı yok. Ama millete güvenmediğin zaman sıkıntı ortaya çıkıyor. Ama biz milletimize güveniyoruz. Milletin terazisi şaşmaz."



'EMEKLİLİĞİ ERKENE ÇEKMEK PROBLEM OLUR'



Bakan Yılmaz, "Genç bekleyen çok öğretmen var, emeklilik yaşını değiştirseniz iyi olmaz mı?" şeklinde yöneltilen soruya da, "Türkiye'nin yaş ortalaması 78'e çıktı. 65 yaşında emekliliğe ayrılanlar bile hala genç görüyorlar kendilerini, genç hissediyorlar, erken emekli olduklarını söylüyorlar. Dolayısıyla muhakkak gençler var ama bu 65 yaşında emekliliği daha erkene çekersek farklı bir problem olur" diye cevap verdi. Bakan Yılmaz eğitimle ilgili yöneltilen sorulara da, hükümetleri döneminde eğitimde yapılan yatırımlara anlatarak cevap verdi. Bakan Yılmaz söyleşinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, partililer ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürlüğü'ne geçen Yılmaz, burada öğrenciler tarafından hazırlanan ok gösterisini izledi.



