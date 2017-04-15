Bakan Yardımcısının "Depreme Dayanıksız" Dediği Edebali Stadının Beton Tribünleri Hala İzleyicileri...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ın Edebali Stadının beton tribünleri için "depreme dayanıksız" demesinin ardından kullanım hala sürüyor.



10 Nisan günü Bilecik ziyaretleri kapsamında Edebali Stadına uğrayan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, stadın tribünleri için "depreme dayanıksız" açıklaması yapmıştı. Bir basın mensubunun "23 Nisan günü bu statta Bilecikspor-Vitraspor arasından BAL play-off maçının oynanacak ve tribüne seyirci alınmayacak mı" sorusun karşılık Boynukalın, 'Depreme dayanıksız rapor verildikten sonra zaten bizim orada o tehlikenin içine girebilmemiz mümkün değil zaten. Alınırken 2-3 süreci beraber izlemek zorundayız. Seyirci tribünüyle alakalı ben böyle bir tehlikenin olduğu yerde final maçında değil bizim 5 bin kişi 1 kişinin burnunun kanayabileceği bir riskin içine sokabilmemiz mümkün değil doğal olarak. Böyle bir raporlama yapıldıysa ve böyle bir tehlike arz ediyorsa o noktada seyirci alınmaz' demişti.



Bilecik'in ev sahipliği yaptığı U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının yarı final maçında müsabakayı izleyen Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku maçı sahanın kenarında sandalyelere oturarak izlediler. İl Hakem Kurulu Başkanı Sedat Karaoğlu, C Klasman Hakemi Barkın Kara, Hakem Atama Sorumlusu Barış Yavaş ve İl Hakemi Enes Seymen ise maçı 'depreme dayanıksız' bölgede seyrettiler. - BİLECİK