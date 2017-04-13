Bakan Yardımcısı Yegin Yüksekova'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Şemdinli ilçesindeki temaslarının ardından Yüksekova'ya geldi.



Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yegin, bakanlık çalışanları olarak 81 ilde çalışma yaptıklarını söyledi.



Daha önce Hakkari merkezde benzer çalışma yürüttüklerini anımsatan Yegin, söyle konuştu:



"Kurumlar ve vatandaşları yerinde ziyaret ederek sorunların doğru tespit edilmesi, mevzuların daha sağlıklı neticelere varılması noktasında muhatabının ayağına giden devletin bir yansıması olarak sizlerin karşısındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız milli seferberlik etmişti. Biz de ondan sonra bakanlık olarak çalışma hayatında milli seferberlik ilan ettik. Genel sağlık sigortasındaki çoklu prim sistemini daha basit daha sembolik bir düzeye indirmek suretiyle ulaşım daha da kolaylaştırıldı. Daha sonra artı istihdam teşvikini ilan ettik. Çalışana, çalışmak isteyene 2017 yılı için yapacağı her artı istihdam için maaşını iş yerinde alsın primlerini de devlet ödesin tarzında 2017 yılını kapsayan bir teşvik ilan ettik. Çok ciddi düzenlemeler oldu."



Katılımcıların sorun ve taleplerini dinleyen Yegin, daha sonra Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.