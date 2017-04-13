Bakan Yardımcısı Yegin Şemdinli'de



HAKKARİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan yardımcısı Orhan Yegin, beraberindekilerle geldiği ilçede, ilk olarak Kaymakam Muhammet Fuat Türkmen'i ziyaret etti. Yegin, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kültür Merkezinde muhtarlar ve esnaflarla bir araya geldi. Muhtarların ve esnafların sıkıntılarını dinleyen Bakan Yardımcısı Yegin, kendi hizmet alanlarına ilişkin sorunları nasıl aşabileceklerini görüşmek üzere geldiklerini belirterek, "Çözüm yollarını aramak ve bulmak üzere Hakkari'mizin Şemdinli ilçesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'milli seferberlik' ilan etmişti. Hatırlarsanız biz de bakanlık olarak o milli seferberlik çağrısından sonra milli seferberlik ilan ettik" dedi.

Yegin, daha sonra 'Mesleğini Seçtim İstihdama Geçtim' projesi kapsamında düzenlenen 'Perakende Gıda Satış Elemanlığı ve Bilişim Teknolojileri' kurslarını ziyaret etti. Kursiyerle sohbet eden Yegin; Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin'den proje hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Yegin, esnafları ve MHP İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçti. AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından Bakan Yardımcısı Yegin'e el işi yapılan Türk bayraklı tablo hediye edildi.

Yeğin, daha sonra Yüksekova ilçesine geçti.