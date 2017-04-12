Bakan Yardımcısı Yegin Şemdinli'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Şemdinli ilçesine geldi.



Uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havaalanına gelen Bakan Yardımcısı Yegin, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ile kentteki kamu kurumlarının müdürleri tarafından karşılandı.



Daha sonra Şemdinli ilçesine geçen Yegin'i, burada da ilçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ile AK Parti ilçe teşkilatı üyeleri karşıladı.



Kaymakam Türkman'ı makamında ziyaret eden Orhan Yegin, ilçe kültür merkezinde muhtarlar ve esnaflarla buluştu.



Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yürütülen "Mesleğimi Seçtim İstihdama Geçtim" projesinde istihdam edilen kadınları ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yegin, çarşı esnafını ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



MHP ilçe teşkilatını da ziyaret eden Yegin daha sonra AK Parti ilçe teşkilatına gitti.



Burada partililerle bir araya gelen Yegin, 16 Nisan güçlü bir evetle birlikte bundan sonra koalisyon dönemini tarihe gömen bir Türkiye ile karşı karşıya olacaklarını söyledi.



Yegin sözlerini şöyle sürdürdü:



"16 Nisan referandum u biz bugün teşviklerini anlattık. Hakikatten bir teşvik mantığıyla baktığımızda cumhuriyet tarihinin en kapsamlı, en anlamlı en sahici teşviki. Çünkü 16 Nisan'da inşallah güçlü bir evetle birlikte bundan sonra koalisyon dönemini tarihe gömen bir Türkiye ile karşı karşıya olacağız.



Bu ülkenin gelişmesi, demokrasinin daha güçlü ve daha ileri olması için yatırımların artması, eğitim ve ulaştırma alanına kadar bütün alanlarda Türkiye'nin hızlı kararları güvenlik, ticaret ve terörle mücadele konusunda çok daha hızlı adım atması konusunda gerçekten tarihte karşılaşılan en anlamlı en kapsamlı teşvik."



AK Parti İlçe Başkanı Fikri Algül, Bakan Yardımcısı Yegin'e üzerinde Türk bayrağı işlenmiş bir tablo hediye etti.